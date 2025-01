Crisis se agudiza: César Acuña deja sin respaldo a Salhuana, que se aferra al cargo

LÍDER DE ALIANZA PARA EL PROGRESO, CÉSAR ACUÑA, AFIRMÓ QUE ÉL NO HUBIERA VIAJADO A CHINA. APP Y FUERZA POPULAR COPAN TODAS LAS JEFATURAS Y OFICINAS CONGRESALES.

Lo dejó sin piso. El líder de Alianza para el Progreso (APP) y el gobernador regional de La

Libertad, César Acuña, se pronunció sobre el viaje que hizo Eduardo Salhuana a China, asegurando: “Si yo hubiera sido presidente del Congreso, no hubiera viajado porque eso es darle la espalda al país”.

Acuña Peralta cuestionó el viaje que hizo Eduardo Salhuana, afirmando que el próximo martes, 14 de enero, se reunirán como bancada para conversar respecto a su salida del país, además de la situación que se vive actualmente en el Congreso de la República por la investigación de una presunta red de prostitución.

“Si yo hubiera sido presidente del Congreso, no hubiera viajado porque es darle la espalda al país y eso lo vamos a conversar el martes que viene cuando haya una reunión de bancada”, señaló el gobernador regional.

Estas palabras son interpretadas como una pérdida de respaldo político del parlamentario de Madre de Dios al interior de APP, debido al deficiente manejo del Congreso con el tema de la presunta red de prostitución que revela la ausencia de filtros en la contratación de personal en el Servicio Parlamentario y Organización Parlamentaria.

MOCIÓN DE CENSURA

Como parte de los problemas políticos de Salhuana Cavides, un grupo de parlamentarios

presentó una moción de censura contra el presidente del Congreso de la República por no adoptar las “medidas oportunas” tras el escándalo por la presunta red de prostitución en este poder del Estado.

“Aprobar la moción de censura del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, por el incumplimiento de funciones en la adopción de medidas oportunas para afrontar la grave crisis moral relacionada con el escándalo vinculado a presuntas acciones de proxenetismo

y contratación irregular de personal del servicio parlamentario, así como el inoportuno viaje a China”, se lee en el oficio.

En respuesta a la moción de censura, Salhuana anunció que no renunciará al cargo, pese a que se ha anunciado una moción de censura en su contra. Durante sus declaraciones a la prensa tras su llegada del viaje a China, el titular de la Mesa Directiva aseguró que será responsable y permanecerá en la titularidad del Parlamento debido a tiene la “obligación” de enfrentar las difíciles circunstancias que atraviesa el Congreso.

“En cuanto a dar un paso al costado, no acostumbro hacerlo. Yo acostumbro, en mi vida política y personal, encarar los problemas y ser responsable del cargo que ocupo. Yo soy presidente del Congreso y tengo la obligación de estar al frente de la institución cuando las circunstancias son difíciles”, expresó.

Frente a los pedidos de cambio en el Servicio Parlamentario, anunció que entregaría “los nombres de quiénes se harán cargo en la Dirección General de Administración, (la Oficina) de Personal y la Oficina de Informática” y que propondrá la restitución del Estatuto del Servicio Parlamentario, documento que permitiría mejorar los controles de ingreso de personal no calificado al Legislativo.

Soto minimiza a Comisión de Fiscalización

Por su parte, el vocero y congresista de APP, Alejandro Soto, adelantó que no asistirá a una potencial citación a la Comisión de Fiscalización del Parlamento, en el marco de la denuncia por la existencia de una presunta red de prostitución al interior de este poder del Estado. En diálogo con la prensa, explicó que esta comisión “no tiene la facultad de investigar a parlamentarios”. “La Comisión de Fiscalización no puede investigar a congresistas. Los congresistas solo podemos ser investigados en la Comisión de Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, manifestó. “La comisión no tiene facultades de investigación otorgadas por el Pleno del Congreso y, por tanto, a mí no se me puede citar.

Me pueden invitar, que es otra cosa totalmente distinta. Si a mí me citan, yo voy a hacer valer mis derechos conforme a ley”, apuntó. Soto agregó que, de ser invitado, asistirá “para hacer algunas aclaraciones” sobre las imputaciones en su contra, entre ellas la designación de Jorge Luis Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional durante su gestión como presidente del Legislativo. Soto también rechazó las imputaciones de la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, quien reveló que Isabel Cajo fue contratada mediante una adenda que habría sido directamente solicitada por la Presidencia del Legislativo, en ese momento ocupada por Soto.

“Lo que ha mostrado es una adenda, no es el contrato original. Sería bueno que se investigue quién dispuso originariamente el ingreso de la señorita o señora Isabel Cajo”, sostuvo. “La adenda, además, según la congresista, contendría una cláusula que dice por disposición de la Presidencia. Y como podrás ver en el contrato, ni en el provisto, existe ni mi firma, ni mi rúbrica. Por tanto, exijo una investigación transparente y seria al respecto”, añadió.