Lima y Callao en riesgo de quedarse sin agua por actividad minera en zona hídrica

Se realizó la última audiencia de segunda instancia del proceso de amparo iniciado por diversas instituciones, pobladores y Sedapal, contra la empresa minera Ariana, que pretende operar en pleno sistema hídrico de Marcapomacocha y que pone en riesgo la provisión de agua para los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao. El proyecto minero Ariana es una explotación minera subterránea de yacimientos de cobre y zinc, que se superpone a la zona estratégica del sistema hídrico de Marcapomacocha, conformado por lagunas, bofedales naturales, ecosistemas captadores de agua y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas, que alimentan al túnel trasandino Cuevas-Milloc, a través del cual, se transporta el agua a la cuenca del Rímac, representando el 62% del agua que abastece a Lima y Callao en época de estiaje.

En enero de 2023 el sexto juzgado constitucional de Lima, ordenó la suspensión del proyecto minero y la realización de estudios hidrogeológicos que determinen el riesgo existente. Sin embargo, tanto la empresa minera como el Estado apelaron la sentencia.

El proceso legal se inició en el 2019 y debió culminar en octubre del 2024, pero solo dos de los tres jueces votaron por anular las resoluciones del Ministerio de Energía y Minas que aprueban las autorizaciones ambientales del proyecto minero Ariana, el tercer juez declaró infundada la demanda. Al requerirse tres votos a favor o en contra, se busco a un cuarto juez que voto en contra de la demanda lo que originó un empate y la necesidad de recurrir a un quinto juez.

En la audiencia realizada ayer el Juez, Eduardo Romero Roca, escucho los alegatos de los demandantes, Kathia Zambrano de Sedapal y Dionel Martinez y Ana Leyva, por la sociedad civil, así como, del abogado de la empresa minera, Southern Peaks Mining, propietaria de Ariana y de los representantes del Ministerio de Energía y Minas, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), quienes defendieron la continuidad del proyecto que se declare infundada la demanda.

INTANGIBLE

Uno de los argumentos nuevos aportados por la parte demandante es que el sistema hídrico de Marcapomacocha tiene el carácter de “activo crítico nacional” y, por Ley, debiera ser intangible. En efecto, según resolución 124-2020-DINI-01 de la Dirección Nacional de Inteligencia, el túnel trasandino Cuevas-Milloc, las lagunas de Marcapomacocha, Sangrar y otras, así como los canales de conducción, represas y otros componentes del mencionado sistema hídrico, son incorporados dentro del Inventario Nacional de los Activos Críticos Nacionales.

“Este es un activo crítico nacional, si deja de funcionar, la sociedad misma dejaría de funcionar, el PBI se vería afectado, los activos críticos tienen intangibilidad y eso no se ha considerado, señor juez”, explicó el geógrafo especialista, Dionel Martínez.

Ana Leyva, manifestó que ellos piden un informe cientifico que explique las consecuencias que pudiera tener el proyecto sobre las lagunas y el impacto para Lima. Estamos hablando del agua para 11 millones de personas y para el movimiento de la industria que representa el 51 por ciento de nuestro PBI. Señalo que en el Estudio de Impacto Ambiental no existe un estudio de sismicidad, como correspondería, por la gravedad de los riesgos que existen.

POTABILIZACIÓN

La abogada de Sedapal, preciso que no solo está en riesgo la distribución de agua potable en Lima y Callao, sino que, también, por la posible contaminación con metales tóxicos de los cursos de agua superficiales y subterráneas, que haría más difícil para Sedapal garantizar la potabilización del agua para consumo humano, agregó que, la minera cercó parte de la propiedad y Sedapal no puede realizar el trabajo de monitoreo de la calidad de agua en esa zona.Claudio Cajina, de Ariana y los abogados del gobierno, Víctor Oliveros de la PCM, Jorge Torrico del MINEM, y Jeferson Valle de la ANA, defendieron la necesidad de declarar infundada la demanda y que contaba con resoluciones y opiniones técnicas emitidas que lo autorizaban.Al respecto el ex viceministro de ambiente, José de Echave, explicó que no se cuestiona la importancia de la minería, pero si la afectación a este importante sistema hídrico.

“No estamos en una lógica anti minería. Lo que estamos es preocupados, porque se pretende afectar con un proyecto de estas características, a un sistema que es fundamental”, añadiendo que el sistema hídrico de Marcapomacocha está considerado como un activo crítico del Estado y que por lo tanto debería ser intangible.

LESIVO A LA GENTE

Luisa Eyzaguirre, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sutesal). “Tenemos 650 mil personas que no cuentan con el servicio de agua en Lima.

¿Existe la posibilidad de dotar de agua a esta población cuando estás teniendo el riesgo de implementar un proyecto de estas características, totalmente lesivo a los la gente?

Definitivamente no” señaló de manera tajante. Nosotros seguiremos con nuestra campaña de sensibilización sobre el peligro que constituye Ariana para nuestra población y esperemos que la resolución del juez dirimente sea favorable a nuestra demanda, sino recurriremos al Tribunal Constitucional en defensa del derecho humano a un agua saludable, preciso.

Por su parte, la ex congresista Marisa Glave, señaló que el sistema Marcapomacocha es la principal fuente de agua para Lima y Callao.

Explicó que, en un contexto de cambio climático y estrés hídrico, cuando el Perú es uno de los países con menor capacidad de almacenamiento de agua de América Latina, el país no puede poner en riesgo esta infraestructura estratégica.