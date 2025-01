Keiko Fujimori apoya marcha contra Maduro y le recuerdan pasado con Hugo Chávez

Usuarios de X no dudaron en cuestionar a Keiko Fujimori por su apoyo a la marcha contra Nicolás Maduro en Venezuela luego de recordarle que ella bailó con el expresidente Hugo Chávez.»Sinvergüenza»

Este jueves 9 de enero se llevará a cabo una nueva jornada de protestas ciudadanas en Venezuela y otras partes del mundo, justo un día antes de la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato, marcado por denuncias de fraude en su reelección.

La manifestación social fue convocada por la líder opositora María Corina Machado, quien consideró que “ese día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo: ¡basta!”.

Esto lo expresó en un video publicado en sus redes sociales, como parte de las denuncias contra Maduro, acusado de manipular los resultados electorales y arrebatarle la victoria al diplomático Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio.

A través de su cuenta de X, la líder fujimorista compartió la publicación de Machado mostrando su respaldo a iniciativa programada para este jueves 9 de enero. En ese sentido, resaltó que este es el momento para que el pueblo venezolano recupere su país.

Es momento de que el pueblo de Venezuela recupere su país y lo libere de las garras del chavismo. El mundo entero está con Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia. ¡Vamos @MariaCorinaYa y @EdmundoGU! ¡Sí se puede! https://t.co/BUreDexnEL

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) January 5, 2025

Por su parte, la congresista Rosangella Barbarán también comentó la publicación y resaltó la valentía de María Corina Machado frente a la amenazas de la «dictadura chavista». «Los buenos venezolanos deben levantarse donde se encuentren y los países hermanos apoyar esta lucha», indicó.

La publicación recibió un gran número de comentarios de apoyo a la postura de la lideresa fujimorista. En estos se destacaba la gratitud por mostrar su solidaridad con el pueblo venezolano. Sin embargo, otro grupo de usuarios llegaron para cuestionarla.

Keiko Fujimori y su pasado con Hugo Chávez

Los cibernautas emplearon una antigua fotografía para cuestionar la postura de Keiko Fujimori. Y es que en la imagen se puede ver a la también excongresista bailando junto a Hugo Chávez cuando Alberto Fujimori era presidente del Perú.

«Sinvergüenza. ¿Quién le dio la patadita de la suerte al régimen chavista?», señaló uno de los usuarios.

Sinvergüenza. ¿Quién le dio la patadita de la suerte al régimen chavista? 🧐 pic.twitter.com/8TovedXdZC

— Levi Rey (@levirey) January 6, 2025

«¿Keiko Fujimori que alaba la dictadura de Alberto Fujimori, admirador de Chávez? Ella gobierna el Perú con Dina Boluarte a través de un pacto. Perú las rechaza y a todos los políticos corruptos que solo trabajan para sus bolsillos. Esperamos que Venezuela logre la paz», expresó la usuaria Marimaz Huaynalaya.

Pese a que un gran número de personas se unió a estas criticas, Keiko Fujimori no respondió ninguno de los comentarios. Sin embargo, los usuarios continuaron colocando la imagen de ella bailando junto a Hugo Chávez.