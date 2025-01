El Agustino: Sospechoso de desaparición de una profesora aparece sin vida en carceleta de comisaría

By

El misterio que envuelve la desaparición de Leyla Yaneli Cristobal Penadillo sigue dejando una sensación de angustia en su familia y en la comunidad de El Agustino. Todo comenzó con un video que mostraba a Leyla siendo agredida por su pareja, Roberto Palomino Romero. Ahora, ella está desaparecida desde el 30 de diciembre y él fue hallado sin vida en la carceleta de la comisaría San Cayetano, donde estaba detenido como principal sospechoso de su desaparición.

Se trata de un misterioso caso que viene conmocionando a la opinión pública y que ha dado un giro tremendo en plena investigación. La joven desaparecida se llama Leyla Yaneli Cristobal, quién se encuentra como no habida desde el pasado 31 de diciembre y en las últimas imágenes se ele observa junto a un hombre que la golpea.

Roberto Palomino Romero es el nombre del principal sospechoso de la desaparición de esta profesora. Se sabe que, presuntamente, mantenían un vínculo sentimental y sorprendentemente se han difundido unas imágenes en las que se observa que el sujeto golpea a la víctima en la calle hasta el punto de tirarla al suelo.

Son siete días que lleva desaparecida y no se sabe nada de su paradero. La Policía Nacional del Perú (PNP) logró detener al principal sospechoso, llevándolo a la Comisaria de San Cayetano, pero este terminó sin vida. Según se pudo conocer, se trataría de un caso de suicidio, pues presuntamente se habría ahorcado con una sábana. Tragedia que sin duda tendrá que ser investigada.

La última vez que vieron a Leyla Cristóbal

El último registro de Leyla fue captado por una cámara de seguridad el 31 de diciembre. En esas imágenes se le ve siguiendo a Roberto Palomino y, en medio de la calle, recibiendo una patada. Otra cámara mostró a la pareja con un tercer hombre, involucrados en una discusión. Nadie sabe qué desató la pelea.

Leyla, de 27 años, trabajaba como profesora de educación inicial y en sus redes sociales se mostraba siempre sonriente, transmitiendo esa luz que ahora sus seres queridos extrañan.

Por la tarde, los peritos de criminalística regresaron a la vivienda de Roberto para realizar la prueba de luminol, con la esperanza de encontrar alguna pista que los acerque a ella. Pero hasta el momento, su paradero sigue siendo un enigma y la incertidumbre no hace más que crecer, dejando a su familia con la esperanza de que pronto puedan abrazarla de nuevo.

En una entrevista con RPP, Jairo Cristóbal, hermano de la joven, hizo un llamado urgente a las autoridades para intensificar la búsqueda, ya que Leyla no ha regresado a su hogar desde esa noche. Según cámaras de seguridad, la joven fue vista por última vez el 31 de diciembre a las 6 de la mañana, junto a dos hombres en aparente estado de ebriedad, en la calle Granada, ubicada en la cuadra tres de la avenida José de la Riva Güero, lugar donde fue maltratada por su pareja, Carlos Palomino.

Las cámaras de seguridad de la zona capturaron el preciso momento en el que Palomino golpea a Leyla, arrojándola al suelo antes de marcharse del lugar. Minutos después, la joven persigue a su agresor por las calles de El Agustino, hasta llegar a su casa. Según el testimonio del amigo de la pareja, Leyla regresó a su hogar, pero desde entonces no se tiene rastro de ella.

La familia de Leyla presentó una denuncia en la comisaría de San Cayetano, y la Policía Nacional recabó el testimonio de Carlos Palomino, quien alegó desconocer el paradero de su pareja. Sin embargo, tras realizar una inspección en su casa, no lograron encontrar a la joven. La Policía considera al hombre como el principal sospechoso de su desaparición.

Leyla Cristóbal tiene tez blanca, cabello largo castaño oscuro, ojos color castaño y una nariz angular. Mide 1.58 metros, es de contextura delgada y tiene un tatuaje en forma de “V” en su brazo derecho. La última vez que la vieron, llevaba un polo negro, jeans claros y zapatillas blancas.

“No sé nada de mi hija”:

A una semana de la desaparición de Leyla Yaneli Cristóbal Penadillo, una profesora de 27 años en El Agustino, su madre enfrenta con desesperación la falta de respuestas. En medio de la incertidumbre, exigió que las autoridades intensifiquen los esfuerzos para dar con el paradero de su hija, quien desapareció el pasado 30 de diciembre tras ser vista por última vez en compañía de su pareja, Roberto Palomino Romero.

“Es mucho. Es una semana y no sé nada de ella. Lo único que quiero es encontrar a mi hija. Que me ayuden a encontrarla”, expresó la madre de Leyla, visiblemente angustiada, en declaraciones a Exitosa.

El caso de Leyla ha conmocionado a la ciudadanía capitalina. Su desaparición, captada en parte por cámaras de seguridad, muestra el momento en que es agredida físicamente por Palomino en plena vía pública, antes de que ambos se dirigieran a la vivienda de él. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.