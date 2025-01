Gobernador de Tacna destaca decisión del gobierno de no ampliar el Penal de Challapalca

Luis Torres Robledo revela que su región lideró ejecución presupuestal del 2024 en el sur del país

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, saludó la decisión del gobierno nacional de no continuar con el proyecto de ampliación del penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en su región y en donde se había previsto el traslado de delincuentes condenados por delitos de crimen organizado.

El pronunciamiento de la autoridad ocurre luego que el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Javier Llaque Moya, anunciara que su sector desistió de la propuesta ante la oposición de la población fronteriza.

Torres Robledo explicó que su permanente cuestionamiento a la ejecución de la ampliación del penal de Challapalca respondió a la amenaza de la llegada de delincuentes de alta peligrosidad, situación que hubiese incrementado la sensación de inseguridad en la Ciudad Heroica.

«El mismo día que nos enteramos del proyecto del Ejecutivo, de ampliar el penal de Challapalca, nos opusimos y lo dijimos claro y contundente: “Tacna no es el basurero del Perú, no íbamos a permitir que se construya más ambientes para traer a los más peligrosos delincuentes del país”, detalló.

En ese sentido, el gobernador tacneño agradeció el apoyo de la población, que unida a sus autoridades, se hizo respetar. No va más la ampliación del penal de Challapalca”, anotó.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

De otro lado, el titular informó que el Gobierno Regional de Tacna lideró la ejecución presupuestal en el sur del país y ocupó el tercer lugar a nivel nacional.

Torres Robledo, explicó que según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la ejecución de inversiones y capacidad de gasto llegó al 98.8%.

La institución regional devengó, al término del 31 de diciembre, más de 301 millones de soles mediante proyectos de inversión en obras educativas, vías y puentes, salud, electrificación, infraestructura hidráulica, desarrollo económico, agricultura, saneamiento básico y fortalecimiento operativo.

Entre las principales inversiones realizadas por el GORE Tacna están los proyectos Luis Alberto Sánchez (S/27 millones), Archivo Regional de Tacna (S/21 millones), maquinaria pesada y camionetas (S/18 millones), patrulleros (S/8 millones), además de otros.