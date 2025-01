Argentino Diego Churín hizo su primer entrenamiento con Universitario en Campo Mar

By

De forma oficial, hoy viernes el primer equipo de Universitario de Deportes inició su pretemporada de este año 2025 en su sede de Campo Mar, bajo las órdenes del entrenador argentino Fabián Bustos y su cuerpo técnico, con el objetivo enfocado en hace r una buena participación en Copa Libertadores (fase de grupos) y buscar el “Tricampeonato” a nivel local.

El Plantel merengue, estrenó además a sus nuevos refuerzos que llegaron a la capital, entre ellos el argentino Diego Churín, el ecuatoriano-peruano Jairo Vélez, los laterales Paolo Reyna y César Inga, el golero Miguel Vargas, con lo que se inició esta nueva etapa con los trabajos en el campo de juego.

Precisamente el último en llegar a Lima, Diego Churín, se mostró muy contento de comenzar los trabajos junto a sus nuevos compañeros, y buscará ganarse un puesto de titular, y repetir lo hecho últimamente en el Cerro Porteño de Paraguay. Fue recibido por Fabián Bustos y tras ser presentado al plantel, inició los trabajos en este primer día.

BUSTOS: LA “U” TIENE QUE PELEAR EL TÍTULO SIEMPRE

Por su parte, Fabián Bustos, técnico de la “U”, se refirió a las expectativas que tiene el equipo para la actual temporada y reiteró que deberán pelear el título todos los años.

“Esto lo dije en serio. Cuando yo lo decía era para sacar un poco de presión. La ‘U’ necesita ser campeón todos los años o pelear por ser campeón todos los años. Ya pasó, era el centenario, era peor. Ahora nosotros tenemos que competir para ser campeón”, comentó.

Acotó: “Las estadísticas te ayudan a comprobar cosas que vos ves. Están ahí para quebrarlas y para mejorarlas. Siempre he mirado mucho eso. No por eso se van a conseguir los objetivos porque para conseguirlos tienes que trabajar, tener un buen grupo de jugadores con capacidad, pero las estadísticas ayudan. Y estar en la historia del club en algunos rubros para mí es muy gratificante y me gusta mucho”.