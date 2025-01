Pueblo Libre ocupa el tercer lugar en ejecución presupuestal en obras públicas en Lima Metropolitana

By

La Municipalidad de Pueblo Libre se enorgullece en anunciar que, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hemos alcanzado el tercer lugar en ejecución presupuestal de obras públicas entre los distritos de Lima Metropolitana durante el 2024, con un destacado 98.7% de cumplimiento.

En la tabla general, el primer lugar lo ocupa Santiago de Surco, seguido por Santa María del Mar, y en tercer lugar se encuentra Pueblo Libre. Este reconocimiento no solo resalta nuestra capacidad para gestionar los recursos públicos de manera eficiente, sino también el compromiso firme de nuestra gestión con el desarrollo del distrito y el bienestar de nuestros vecinos.

«Este logro no habría sido posible sin el trabajo dedicado de cada miembro de nuestra municipalidad y el respaldo de nuestros ciudadanos. Hemos priorizado proyectos que transforman la calidad de vida de los vecinos, como la renovación de espacios públicos, el mejoramiento de la infraestructura vial y la construcción de áreas verdes seguras y modernas», señaló la alcaldesa Mónica Tello López.

En comparación con el 2023, cuando alcanzamos un 87.9% de ejecución presupuestal, esta significativa mejora reafirma el compromiso de nuestra gestión con la ciudadanía, manteniendo altos estándares de calidad y eficiencia en cada obra.

El reconocimiento de diferentes medios periodísticos nacionales destaca la importancia de este avance. La prensa ha resaltado cómo Pueblo Libre ha consolidado una gestión transparente, eficiente y orientada al progreso sostenible.

«Este resultado es un punto de partida para seguir construyendo un futuro mejor para todos los vecinos. No bajaremos la guardia y continuaremos trabajando para que cada sol invertido tenga un impacto positivo en la vida de nuestra comunidad», añadió la alcaldesa.

La Municipalidad de Pueblo Libre reafirma su compromiso con la ciudadanía, asegurando que la ejecución de obras públicas seguirá siendo una prioridad, siempre enfocada en la mejora continua y sin comprometer la calidad de los proyectos.