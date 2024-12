Deficiente gestión de la ATU originó colapso del Metropolitano

EN PLENO DOMINGO, miles de pasajeros esperaron hasta una hora

para abordar buses en Estación Central y otros puntos del corredor.

Miles de usuarios del Metropolitano reportaron en la mañana de ayer, domingo, el colapso del servicio en la Estación Central ubicada en el Cercado de Lima, debido al transbordo al que ahora se ven obligados a realizar como parte de la fase de pruebas que lleva a cabo la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), tras la ampliación del servicio hasta la Estación Chimpu Ocllo en Carabayllo.

Con el inicio, el sábado, de la segunda fase de prueba de los servicios del Metropolitano en la Estación Chimpu Ocllo, se originó el caos entre los limeños.

A través de sus redes sociales, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, desde el 28 de diciembre, la línea B partirá desde Chimpu Ocllo, se detendrá en todas las paradas y tendrá como destino final la Estación Central, en el

Cercado de Lima. Además, informó que, desde hoy, lunes 30 de diciembre, se habilitará el Súper Expreso 13. Esta línea partirá desde Chimpu Ocllo hasta la Estación Central (con paradas en las estaciones Belaúnde y UNI y en el sentido contrariose detendrá en Los Incas).

Sin embargo, en la víspera los pasajeros con destinos posteriores a la Estación Central se vieron obligados realizar un transbordo con la línea C, que parte desde la estación Ramón Castilla, próximo a la Plaza Unión. Un simple ejemplo de lo ocurrido. Para trasladarse de la Estación Tomás Valle, en San Martín de Porres, hasta la Estación Ricardo

Palma, en Miraflores, los pasajeros debieron abordar la Ruta B, bajar en la Estación Central, esperar casi media hora con un sofocante calor y volver a tomar los buses de la Ruta C o el Expreso 1. En este último

caso, bajar nuevamente de la unidad en la Estación Angamos y optar por otro bus para poder llegar al destino deseado con la consiguiente pérdida de tiempo.

Esta situación no prevista por el presidente de la ATU, David Hernández, que tampoco mostró luces en su pasado como funcionario en ProTransporte, provocó que muchos pasajeros optaron por llegar a este punto, para tomar la línea C en su parada inicial, lo que provocó que lleguen repletos a la Estación Central, contribuyendo así al colapso del servicio.

SOLUCIÓN

INSUFICIENTE

Pasada las 8:30 a.m. del domingo y ante “la demanda de usuarios”, la ATU se pronunció a través de sus redes sociales y anunció la

habilitación del servicio del Expreso 1. A fin de atender la demanda de usuarios, hoy operará el servicio Expreso 1 hasta las 9 p. m., desde el terminal Matellini a la estación Central, y viceversa”, indicó la entidad en su cuenta en X. De acuerdo a la ATU, “de esta manera, los usuarios podrán conectar sus viajes con el regular B hacia Carabayllo y Chorrillos”.

Amplían ruta, pero con el mismo número de buses

Fredy Céspedes, vocero de la ATU declaró que, por el momento,

se mantendrá el mismo número de buses, pese a la ampliación de la ruta. Sin embargo, resaltó que ya se vienen realizando las negociaciones con los concesionarios del Metropolitano y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ampliar la flota de buses. “Está continuando la misma cantidad (de buses), pero ya se viene haciendo las negociaciones con los concesionarios. Además, hay una adenda que se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas para la inyección de presupuesto. Esta renovación viene con un estudio financiado como

parte del proyecto de la ampliación norte con una consultoría del Banco Mundial, expresó Céspedes.

El vocero recalcó que los servicios del Metropolitano están cubiertos por 312 buses articulados y 256 en las rutas alimentadoras. De concretarse

la ampliación de buses, el crecimiento sería gradual. Según Céspedes, en el primer año, el servicio contaría con 60 buses más. La “genialidad” de la ATU modificó el servicio de la ruta del servicio B, pues, según sus cálculos, permitirá que los usuarios se trasladen desde Chimpu

Ocllo hasta Estación Central, en el Centro Histórico de Lima, en 55 minutos, sin percatarse que cientos de usuarios buscan trasladarse a otros puntos de la capital, en distritos como Lince, Miraflores o Barranco, sin realizar un trasbordo. Asimismo, con los cambios hechos al Expreso 1 se podrá llegar desde Carabayllo a Chorrillos en 80 minutos.

Anteriormente, el servicio regular B, que ahora cubrirá la ruta del nuevo terminal Chimpu Ocllo, en Carabayllo, hasta la Estación Central, iba desde la estación Los Incas, en Comas, hasta Plaza de Flores, en Barranco. Sin embargo, durante más de diez años, la denominada Ruta B permitía viajar hasta la Estación Matellini en el distrito de Chorrillos. Cada día peor.