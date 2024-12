Confiep: Aumento del sueldo mínimo perjudica a los pequeños empresarios

FAVORECERÁ SOLO AL 2 % DE LA POBLACIÓN LABORAL Y PERJUDICARÁ A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS, AFIRMA LA CONFIEP.

No cubre la canasta básica.El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante, tildó como una “decisión política” la medida del Poder Ejecutivo, anunciada por la jefa de Estado, Dina Boluarte y promulgada en la víspera, de incrementar la Remuneración Mínima Vital.

“No es una sorpresa (el aumento del sueldo mínimo) porque venimos discutiendo este tema desde hace casi un año y -lamentablemente- en el Consejo Nacional del Trabajo no llegamos a un acuerdo porque no estaban dadas las condiciones para ello. Lamentablemente, se ha tenido que tomar una decisión más política”, indicó el presidente de la Confiep Bustamante indicó que el aumento del sueldo mínimo solo alcanza a 2 % de la población laboral debido a que las tasas de informalidad en el país superan el 75 %.

El presidente de la Confiep indicó que los más perjudicados con esta medida del Ejecutivo son los empresarios de la micro y pequeña empresa.

En ese sentido, alertó que se podrían perder puestos de trabajo como consecuencia del aumento del sueldo mínimo. “¿Dónde están los trabajadores que perciben remuneración mínima? En el sector micro y pequeña empresa, donde evidentemente están las menores capacidades de absorber […] El microempresario que está evaluando transitar hacia la formalidad porque debiera obtener beneficios grandes, hoy en día se le hace más difícil. No sé cuántos de ellos volverán a la informalidad porque simplemente no les alcanza. Se pierden puestos de trabajo en el sector micro y pequeña empresa”, afirmó.

En esa línea, Alfonso Bustamante aseguró que el aumento de la remuneración mínima vital hace “más difícil el tránsito hacia la formalidad” de los trabajadores informales. “El incremento que todos queremos (es que beneficie a) todos los trabajadores y no solamente de un grupo, que solo alcanza al 2 % de esa masa laboral. Qué pasa con el 98 %

o el 75 % que, al alejarse de la remuneración real y formal, se hace más difícil el tránsito

hacia la formalidad”, expresó. También señaló que la medida promulgada por el Ejecutivo debería tener un “criterio técnico”. “Esta remuneración debería tener un criterio técnico basado en una fórmula que hoy existe, pero que no se aplica. Si hay que hacer

algunas modificaciones a la fórmula, estamos dispuestos a mejorarla. Pero no puede

pasar que esta remuneración sea una herramienta pública de popularidad”, acotó.

TUESTA: NO ES OPORTUNO

En tanto, el exministro de Economía y Finanzas (MEF), David Tuesta, señaló que la medida “está muy distanciada del problema de fondo”, que tiene que ver con los altos niveles de informalidad en la economía nacional. Expresó su preocupación ante esta medida, al considerar que afectará principalmente a las pequeñas empresas que “laboran en la frontera entre ser formal o informal”.

Tuesta consideró que el incremento “no es oportuno”, toda vez que está “distanciado del problema de fondo” de la economía nacional que, según dijo, tiene que ver con los altos niveles de informalidad.

“A mi parecer, no es oportuno y, en realidad, hace tiempo que esta es una medida que está muy distanciada del problema de fondo, que está detrás de los altos niveles de informalidad que tiene el país. No lo digo yo, sino el BCR -que es nuestra institución

más reconocida- [que] calculaba que el nivel de S/1025, que era la remuneración mínima vital (RMV) hasta hace pocos minutos, era más de 40 % del nivel que debiera haber tenido […] Suena poquísimo, y cuando decimos que está por encima del 40 % que debiera tener en torno a la productividad que tiene un trabajador promedio peruano, suena también bastante escandaloso, porque ¿quién vive con esos niveles de sueldo?”, explicó.

“Pero ese es el problema que tiene la economía: las cosas no cuadran exactamente con los deseos que uno tuviera para nuestros ciudadanos, que ganaran mucho más. El problema de fondo y frente al cual no se hace absolutamente nada es solucionar dos grandes causas que están detrás del nivel de informalidad”, agregó.

Tuesta consideró que esas dos causas son el bajo nivel de capital humano en el país

y las trabas burocráticas alrededor de las pequeñas empresas. “Uno, es el bajo nivel de capital humano que tienen los peruanos, no se hace nada en educación, todo se hace al revés, se aprueban universidades que no guardan ningún tipo de nivel mínimo para sacar buenos profesionales; el tema de salud, tenemos niños con anemia. Y el otro gran problema que tenemos es que no se permite que las empresas crezcan y se hagan productivas, porque tenemos un país lleno de burocracia, permisos, alta regulación”, indicó.

CGTP: Es insuficiente y no satisface a los trabajadores

El secretario adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú

(CGTP), Gustavo Minaya, criticó el anuncio del Gobierno sobre el incremento de S/ 105 al sueldo mínimo, elevándolo a S/1,130. Según el dirigente sindical, la medida no responde a

las necesidades reales de los trabajadores ni al impacto de la inflación en los últimos años.

El anuncio del aumento salarial ha generado opiniones divididas entre diversos sectores. Para la CGTP, el incremento es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada en los últimos años. Según Minaya, el alza no permite cubrir el costo de la canasta básica familiar ni mejora significativamente la calidad de vida de los trabajadores.

“Hemos demostrado que hemos tenido capacidad de poder flexibilizar nuestra posición, hemos reconocido en base de cifras técnicas en la propia mesa

que si se podía llegar a 305 soles, hemos bajado de 550 a 305 soles, no estamos hablando de cifras aleatorias de que a un dirigente se le ocurrió, son cifras en base de estadísticas”, sostuvo Minaya.