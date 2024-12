By

Protestas y bloqueos si no sepromulga la ampliación del Reinfo

MINEROS INFORMALES amenazan al Ejecutivo por demora en publicación de ley

Los mineros informales del país han anunciado que este lunes, 30 de diciembre, bloquearán la carretera Panamericana Sur, entre otras vías; si el Poder Ejecutivo no promulga la ley de ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), aprobada por el Pleno del Congreso de la República. Al respecto, Omar Montalvo, secretario de organización de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas de Secocha, situada en la provincia arequipeña de Camaná, aseguró que la decisión se debe ante la inercia del gobierno de Dina Boluarte de promulgar

la norma.

El dirigente indicó que la decisión se tomó durante una reunión entre diversas organizaciones de mineros informales afiliadas a la Confederación Minera del Perú. En el encuentro, acordaron que un grupo se movilizará en la ciudad de Lima, mientras que otro se encargará de bloquear las carreteras a nivel nacional.

“Saldrán a protestar como fue anteriormente. Chala salió al frente a la Panamericana, Secocha saldrá a Ocoña, Atico, todos saldrán a pedir la promulgación de la ley”, anunció Montalvo a una emisora radial.

De acuerdo con sus declaraciones, los mineros informales pasarán a ser ilegales, si es que hasta el 30 de diciembre no se promulga la ampliación del Reinfo. Esto afectará a los trabajadores de este gremio, porque no podrán comprar y comercializar los insumos para explotar una concesión minera.

Los dirigentes mineros también pidieron la salida del viceministro de Minas, Henry Luna Córdoba, y de la directora general de Formalización Minera, Mayra Mercedes Elisabeth Figueroa, porque fueron parte de la gestión del exministro Rómulo Mucho.

PROBLEMA

SIN SOLUCIÓN

Con medio país paralizado y la presión constante en las puestas del Poder Legislativo, el Pleno del Congreso aprobó a fines de noviembre el dictamen de la Comisión de Energía y Minas, que plantea una ampliación de seis meses del plazo del Reinfo, que vence el próximo 31 de diciembre.

Con 87 votos a favor, 19 en contra y 12 abstenciones; el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del dictamen que establece la rectoría y la ampliación del

plazo del proceso de formalización de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal. Asimismo, se aprobó la exoneración de la segunda votación.

La Representación Nacional aprobó el texto que, a su vez, fue aprobado esta tarde por la Comisión de Energía y Minas en el que se establece que el nuevo plazo será hasta el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de que este se prorrogue, por única vez, por 6 meses más “mediante decreto supremo emitido por el Ministerio de Energía y Minas (Minem)”.

Ante esta situación, el exministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde Llosa criticó la decisión del Parlamento. “Entonces, de acá a 6 meses estaremos en lo mismo, porque hay un grupo de congresistas que ejercen presión y lobby por prorrogar indefinidamente

el Reinfo, que es el limbo ideal para preservar la informalidad”, enfatizó. Para Rafael Belaunde Llosa, el Poder Ejecutivo debe “tomar el toro por las astas y ver cuáles son los problemas que impiden que estos mineros ilegales se formalicen”. “El Reinfo provee un limbo de impunidad absoluta; es decir yo puedo comercializar, puedo entrar con explosivos, atentar, robar etc.”, agregó.