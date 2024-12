Jean Ferrari seguirá como Administrador de la «U», tras pronunciamiento del Ministro Arista

Finalmente se queda. Aunque en horas de la mañana se informó que la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) habría decidido que Jean Ferrari Chiabra, no seguiría como Administrador del club Universitario de Deportes, y el afectado ofreció una Conferencia de Prensa en el Estadio Monumental, acompañado de su grupo de Trabajo, señalando su extrañeza de que pese a ser aprobado el Plan de Viabilidad para pagar su deuda concursal el club, lo estarían removiendo de su cargo, por la tarde el Ministro de Economía y Finanzas José Arista, señaló que no pasada nada y que podría continuar al frente de la institución crema.

«He tomado conocimiento que existe una resolución de la SUNAT en la cual me destituyen como administrador temporal. Lo ha hecho un comité constituido de manera exprés por intereses subalternos. Lo han hecho al caballazo y sin respetar la ley», fueron las primera palabras de Jean Ferrari ante los hombres de prensa a tempranas horas.

Acto seguido, mostró su malestar de que esperaran el último momento para decidir ello, cuando ya se había planificado todo lo referente a la temporada 2025, tanto en la parte futbolística, como en la logística, y ahora el plantel profesional queda en la incertidumbre de quien tomará las riendas de la institución.

Incluso se pronunció el técnico argentino de Universitario Fabián Bustos, quien dijo que junto a su comando técnico darían un paso al costado, si se concreta la salida de Jean Ferrari, más allá de un comunicado de parte del plantel de jugadores, mostrando su total respaldo a la labor de Jean Ferrari.

MINISTRO ARISTA: QUE FERRARI SIGA TRABAJANDO

En horas de la tarde, José Arista, ministro de Economía y Finanzas, se refirió a la posible salida de Jean Ferrari como administrador temporal de Universitario. El titular del MEF aclaró las versiones de su continuidad:

“El administrador de Universitario, el señor Ferrari, menciona que ha tenido acceso a una información sensible de la Sunat. No entiendo cómo puede alguien salir a dar por hecho algún trascendido informal que haya recibido, pero hasta donde se sabe, y he consultado con el superintendente de Sunat, no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido, tras ese acceso a información sensible. Así que se quede tranquilo el señor Ferrari, que siga trabajando por el bien de la ‘U’”, comentó Arista.