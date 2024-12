Contaminación por petróleo en mar de Piura se pudo evitar

La noticia del derrame de petróleo en el mar de Piura ha mostrado nuevamente que el Perú tiene serios problemas en la seguridad y manejo ambiental de la operación de hidrocarburos en toda la costa peruana, las empresas operadoras no estarían cumpliendo con sus responsabilidades para prevenir los derrames de petróleo y para implementar planes de contingencia y acción inmediata que eviten mayores daños.

“Petroperú no reportó ante las autoridades el derrame de hidrocarburo de manera inmediata, la noticia del derrame se hizo pública por publicaciones de pescadores y usuarios de esas playas que observaron el hidrocarburo en el mar y arena. El derrame ocurrió el día 20 de diciembre y Petroperú recién lo reportó al OEFA y a Osinergmin el día 21, pero no informó a los gobierno locales ni al gobierno regional de Piura», manifestó el presidente de la ONG VIDA, Arturo Alfaro Medina.

De acuerdo al medioambientalista , la zona contaminada va desde la refinería de Talara hasta Cabo Blanco, llegando a la zona sur de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau (área protegida por el estado). El hidrocarburo ha recorrido más de 40 kilómetros desde la zona de derrame hasta cabo blanco sin que la empresa hay implementado medidas de mitigación que impida su avance por el mar, no hubo barreras de contención, no hubo personal de la empresa haciendo seguimiento al material derramado e informando a las autoridades y público en general, una negligencia que ha permitido que el daño ambiental sea mayor.

“Petroperú ocultó la cantidad oficial de hidrocarburo derramado, informó (el 21 de diciembre) que solo se habían vertido 0.9 barriles, con esa información es que han actuado, por ello no implementaron medidas de mitigación que hubieran evitado que la contaminación avance hacia el norte. Quizás pensaban que el hidrocarburo se perdería en el mar y no habría problemas, o la realidad es que la empresa no cuenta con sistemas que le permitan controlar el combustible que ingresa y sale de la planta, hasta la fecha no saben exactamente cuando se derramó, así las cosas, en esa refinería se puede perder los hidrocarburos y nadie sabe lo que pasa”, precisó.

De acuerdo a Arturo Alfaro , el presidente de Petroperú ha querido minimizar lo ocurrido diciendo que no ha sido un derrame, que ha sido una fuga, estas palabras nos hacen recordar que cuando se cayó un puente en el Río Rímac la Municipalidad de Lima dijo que no se había caído, que se había desplomado, juegos de palabras que muestran la intención de no querer asumir sus responsabilidades.

“La empresa debe asumir la recuperación de los daños ambientales ocasionados, el personal responsable de las operaciones, del ocultamiento de la información y de las medidas de mitigación debe ser sancionado por su actuar negligente. Se debe investigar también si la empresa contaba con el equipo de seguridad necesario para contener el hidrocarburo en caso de derrames, eso es una obligación de la empresa que debe ser verificada por la autoridades .

El Osinergmin, el OEFA y las capitanías de puerto deben de verificar que todas las empresas que operan hidrocarburos en la costa peruana, así como en los ríos, cuenten con sus instalaciones en óptimas condiciones y dispongan de los equipos de seguridad que les permita actuar en caso de un derrame de hidrocarburo. ”, agregó.