El ‘Búnker’ lleno de lujos en  Congreso: Mirtha Vázquez confirmó habitaciones ‘secretas’ con jacuzzi y cama de masajes

En el documental ‘Peruanas del Bicentenario’, la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, mostró un espacio secreto en una de las paredes de su despacho.



En medio de la polémica por una presunta red de prostitución en el Congreso, imágenes del documental ‘Peruanas del Bicentenario’ revelan que la expresidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez ,mostró las instalaciones de un bunker secreto debajo del Legislativo, al cual calificó como «un apartamento para un hombre soltero».

En este documental, Vásquez indicó que ella descubrió la existencia de este espacio cuando asumió la presidencia del Congreso y reveló que, en una de las paredes de su despacho, había una puerta secreta que conducía a un pasillo, el cual culminaba en una escalera de caracol que llevaba a un lugar más amplio.

«Un colega me dijo ‘necesito hablar contigo’ y le respondí ‘bueno, hablemos’, pero me dijo ‘no, aquí no’ (en referencia a la sala principal del despacho de Vásquez), ‘mejor que sea adentro’. Ahí me percaté de que había una puerta y vi un baño. Hasta ahí todo parecía normal», contó.

El espacio secreto contaba con aire acondicionado, sillas y una mesa y la expremier lo describió como un espacio «un poco secreto», que le mostraron como algo «exclusivo».

‘Bunker’ del Congreso tenía jacuzzi y cama de masajes

“Recién me entero de que aquí había un espacio histórico, muy sofisticado, que seguramente fue construido con algún propósito particular”, explicó Vázquez. El lugar estaba ambientado con aire acondicionado, sillas y una mesa, describiéndolo como “un espacio un poco secreto, bastante privado, que me mostraron como algo exclusivo”.

La expremier también señaló que el espacio estaba mucho más “equipado” cuando lo vio por primera vez. “Era mucho más sofisticado. Incluso había una cama grande, y en el baño había un jacuzzi, que luego lo retiraron. También había una cama con masajeador, que supongo que se usaba cuando alguien estaba estresado”, mencionó.



En el documental, Vázquez detalló que el lugar tenía la lógica de “un pequeño apartamento para un hombre soltero”. Además, contó que el espacio contaba con numerosas copas de champán, un lavadero y platos, lo que añadía a la extraña atmósfera del lugar.

SALHUANA NIEGA EXISTENCIA DE BUNKER



Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, descartó que ese espacio sea usado como un ‘Bunker’ y mencionó que se trata de un lugar conocido, “al servicio de los parlamentarios” y que los emplea para reuniones de trabajo. “Lo que hay es un comedor, un pequeño kitchenette (…) No hay ni ducha, ni jacuzzi”, dijo este viernes en el Congreso.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público dio a conocer que, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, abrió investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia por el delito de explotación sexual, en agravio de mujeres no identificadas.