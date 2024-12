Sentencia contra Vladimir Cerrón fue anulada por el TC

Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus de la defensa de Cerrón y anuló la condena de 3 años 6 meses en su contra.

A más de un año de la sentencia condenatoria contra Vladimir Cerrón, líder del partido político Perú Libre, el Tribunal Constitucional (TC) terminó por darle la razón al también médico neurocirujano y a sus seguidores: lo fallado por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín no motivó de manera suficiente su resolución, esto es, fue una sentencia carente de validez jurídica.

ARGUMENTACIÓN

IMPECABLE

Por la tarde de ayer, jueves 19 de diciembre, el TC encendió la pradera política peruana al fallar a favor de un habeas corpus presentado por la defensa técnica de Vladimir Cerrón y anuló la condena de 3 años 6 meses dictada en su contra el 6 de octubre de 2023 por el caso Aeródromo Wanka. Nuestro máximo órgano constitucional argumentó que “la Sala ha obviado desarrollar qué tipo de delito es el que se le imputó al beneficiario” y que “el juzgado no puede llegar a una conclusión acerca del cómputo del plazo, cuando explicitando una variedad de hechos, no ha sido claro al determinar primero, desde qué hecho es que inicia a contabilizarse el plazo y, segundo, en razón de la naturaleza del delito, por qué este sería instantáneo, continuado y permanente, pues para el caso en cuestión resulta sustancial”, se lee en la sentencia del TC con fecha del 3 de diciembre último.

Por lo tanto, continúa el TC, “en tanto se ha determinado que la justicia ordinaria ha obviado pronunciarse sobre esto [la naturaleza del delito] al resolver, lo que implica una clara vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, corresponde amparar la demanda”.

Por estas razones, el TC concluye “ordenando que la Sala Superior, emita una nueva resolución conforme a lo desarrollado en esta sentencia”.

LA CONDENA ANULADA

Recordemos los hechos: el día 6 de octubre de 2023, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva a Cerrón, por el presunto delito de colusión por el caso Aeródromo Wanka. Esta instancia había dictado la condena tras determinar que no correspondía aplicar la prescripción del delito, lo cual ha sido cuestionado por la sentencia del TC.

Además, mandó que el exgobernador regional de Junín pague una reparación civil de 800 mil soles, sumada a su inhabilitación durante el tiempo de la pena.

Desde ese entonces, Cerrón se ha puesto a buen recaudo en salvaguarda de su libertad, y el tiempo parece haberle dado la razón a su decisión de pasar a la clandestinidad.

Recordar también que en octubre de este año, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el pedido presentado por Cerrón para suspender la prisión efectiva impuesta en su contra por el caso Aeródromo Wanka. Además, hay un recurso de casación en curso ante la Corte Suprema por el mismo caso.

La defensa técnica de Cerrón argumentó en dicho recurso que la valoración de las pruebas en delitos de colusión debe delimitarse en función de la conducta de otros funcionarios públicos. Por lo que, solicitó que se especifique el inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal, toda vez que el delito de colusión simple es considerado de ejecución instantánea.

NO CANTAR

VICTORIA AÚN

Sin embargo, también cabe recordar que recaen sobre el líder socialista dos órdenes de prisión preventiva. El pasado 2 de diciembre del presente, se le impuso 18 meses de prisión preventiva a Vladimir Cerrón Rojas por los presuntos delitos de asociación ilícita agravada y colusión agravada, en el caso Antalsis. Dicha medida fue expedida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Además, en enero de este año, ya le habían dictado a Cerrón una prisión preventiva de 24 meses, esta vez por la Tercera Sala Penal

de Apelaciones Nacional en el curso de la investigación que se le sigue por presunta organización criminal y lavado de activos.

Si Cerrón desea quedar expedito para postular a la presidencia de la República, como ha manifestado en más de una ocasión, debe aún esperar a que los recursos presentados por su defensa técnica antes las dos prisiones preventivas le sean favorables.



LA PALABRA de Cerrón en X: “Aun con el nudo en la garganta, con la

gasa sobre la herida, sobreviviendo una vez más, frente a los acechos perpetuos, que forjan nuestra cultura de resistencia y convicción de victoria. Hoy comprendo más al necio: “Yo me muero como viví”.”



A FAVOR

Votaron a favor de anular la sentencia contra Cerron los magistrados

Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez. El ponente del caso fue Domínguez Haro.

EN CONTRA

Se opusieron en minoría la presidenta del TC, Luz Pacheco, además de César Ochoa y Manuel Monteagudo.