“La Policía parecía la seguridad del administrador del Mercado de Frutas”

By

Alejandro Arteaga

Pese a que gestionaron el permiso, las garantías para la asamblea y la presencia de 50 efectivos, el comisario de Yerbateros dijo que no se realizaba la reunión. El único beneficiado fue al administrador, Willy Cuadros.

-¿Doctor Zegarra por qué no se realizó la asamblea el jueves en el Mercado de Frutas?

-Por que la Policía no quiso dar las garantías. Inclusive la Sétima Región envió un grupo de efectivos, pero el comisario de Yerbateros se opuso.

-¿Por que se opuso, qué adujo?

-El decía que no podía contener a los revoltosos y que tenía que disolver la asamblea. Incluso el solicitó que se disuelva la asamblea, están los audios y videos.

-Ustedes hicieron los trámites del caso.

-Así es. Solicitamos a la Sétima Región para que nos diera el apoyo de la fuerza pública. La Sétima Región hizo todo el trámite, incluso la Oficina de Seguridad Jurídica opinó en positivo y enviaron el personal y ordenaron a la comisaría de Yerbateros que cumpliera con dar la seguridad para que realice la asamblea.

Los policías llegaron al mercado y en vez de dar seguridad, amenazaron a los comerciantes con que si seguían reunidos lo iban a detener.

-¿Y cómo califica esta actuación de la Policía?

-Es una situación, por decirlo menos, muy irregular. La Policía está para dar seguridad no para disolver asambleas que tienen todos los permisos y que es pacífica. La Policía como te va a decir “no puedo manejar una asamblea.

-¿Por qué la Policía no detuvo a los revoltosos?

-Esa es la pregunta que debe responder el comisario. No hemos tenido contacto con la Policía, pero no olvide que a la administración del Mercado de Frutas se le ha acusado de tener comprado a funcionarios policiales de Yerbateros. Hay reportajes de ello. Willy Cuadros Bonilla siempre pide seguridad a esta comisaría. Esta comisaría funge de seguridad particular del Sr. Cuadros. O sea los comerciantes se quieren reunir para debatir o cuestionar al administrador y viene la Policía y los bota. Qué poder tiene este señor sobre la Policía.

-¿Qué opinan los comerciantes?

-El jueves se iba a realizar una asamblea donde se iba a pedir la destitución de Cuadros. La Policía que tenía que dar la seguridad en esta cita, más bien ha ido a disolver la asamblea. ¿Quién ha salido beneficiado con esta situación que la Policía solicite y amenace a los comerciantes que si seguían reunidos los iba a detener? Willy Cuadros.

ACUSADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

“La situación de Willy Cuadros es bien difícil. El Ministerio Público lo acusó por el delito de extorsión y banda criminal y el Poder Judicial está por emitir sentencia en un caso por el que han pedido 15 años de prisión”