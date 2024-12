Ejecutivo critica deficiente investigación en caso Qali Warma

MINISTRO DE JUSTICIA CUESTIONA DEFICIENTE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA EN CASO QALI WARMA PORQUE “METE A TODOS EN EL MISMO SACO”

“Se investiga para detener y no al revés”, criticó Arana. MP pretendió detener a vocero presidencial, Fredy Hinojosa, quien refutó favores a empresa Frigoinca.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, arremetió contra el Ministerio Público por el reciente allanamiento a la vivienda del vocero presidencial y exdirector ejecutivo del desaparecido Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Fredy Hinojosa, al afirmar que dicha entidad utiliza los mecanismos que le prevén para “meter a todos en un solo saco”.

En esa línea, expresó su preocupación y extrañeza respecto al allanamiento en la madrugada de la víspera a la vivienda del vocero presidencial. “Debo expresar mi preocupación y extrañeza con relación al caso del señor Fredy Hinojosa. Él ha tenido la posición de ser, en su momento, dirigente de un programa de Qali Warma, que son hechos que en su momento se vieron; sin embargo, lo que la Fiscalía está haciendo es utilizar mecanismos que le prevén para meter a todos en un solo saco”, declaró.

Asimismo, hizo referencia a la Defensoría del Pueblo, manifestando que la Fiscalía debería seguir sus lineamientos respecto a primero investigar para posteriormente detener o allanar a la persona implicada, danto a entender que estas situaciones solo perjudican el accionar del Poder Ejecutivo y también la gestión de la jefa de Estado, Dina Boluarte, con operativos o investigaciones carentes de solidez. Arana Ysa exhortó a no politizar el caso Qali Warma, dejando en claro que, para él, Fredy Hinojosa es un profesional honesto, y los órganos y sistemas de justicia deben actuar con probidad.

“Por supuesto que este Gobierno combate la corrupción y no se va a blindar a nadie, a ningún funcionario. (…) Lo que hago es una reflexión y exhorto a los órganos y sistemas de justicia a que actúen con probidad (…) Yo conozco al señor Hinojosa y me parece que es un profesional honesto (…) hago una exhortación a que no caigamos siempre en el lado más fácil, que esto se pueda politizar”, precisó durante la entrevista.

Los agentes de la Fiscalía e integrantes de la Dirección contra la Corrupción, conocida como Dircocor, de la Policía Nacional del Perú, realizaron un allanamiento a la casa del exdirector de Qali Warma, Fredy Hinojosa, en el marco de las investigaciones por la intoxicación de un grupo de escolares por alimentos en mal estado. Sobre el medio día, el ahora jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, se dirigió a los medios de prensa que aguardaban por sus primeras palabras asegurando que no existe ningún medio probatorio en su contra que lo pueda incriminar en estos sucesos ocurridos semanas atrás.

NO HUBO

INTOXICACIÓN

DURANTE MI GESTIÓN

Ante los medios de comunicación, el vocero de Dina Boluarte expresó confianza en que las investigaciones fiscales lo absolverán y aseguró que mientras ocupó la dirección ejecutiva de Qali Warma nunca ocurrió ningún tipo de intoxicación.

“El reportaje periodístico hace referencia al dicho de un dicho, es decir hay una persona que dice que otra persona le dijo que había que hablar con Fredy, nada más. No existe ninguna otra sindicación ni medio probatorio alguno. Durante la gestión no hubo intoxicación alguna, es importante establecer el marco cronológico, las intoxicaciones se producen posterior al momento en que yo dejo el cargo”, precisó.

El actual jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República dejó en claro que el desaparecido programa alimentario adquiría sus productos del mercado en general y que nunca firmó un contrato de exclusividad con la empresa Frigoinca

“Algo muy importante, la empresa Frigoinca empieza sus operaciones en el año 2017, inicia vendiendo sus productores alimentarios al mercado general. Y el programa Qali Warma, a través de sus proveedores, compra los productos del mercado, es decir no hay productos exclusivos para el programa Qali Warma”, añadió. De otro lado, rechazó vínculos conNilo Burga, presidente del directorio de Frigoinca. “No lo conozco”, sostuvo.

Investigan a Demartini por omisión de funciones

Por su parte, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, indicó que existen 25 carpetas fiscales abiertas a nivel nacional por el caso Qali Warma y que no solamente se habrían dado compras defectuosas sino un presunto mal almacenaje. Asimismo, informó que el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini tiene abierta una investigación por “omisión de funciones”.

“Debo decir que también, simultáneamente, por su condición de aforado, al ministro [Julio] Demartini se le está investigando en nuestro despacho de la Fiscalía de la Nación. Es una investigación que está iniciándose […] por su condición de ministro y porque habría incurrido, presuntamente, en omisión de funciones dada su condición de máxima autoridad del Ministerio, de no haber cautelado oportunamente, observado o hecho un monitoreo respecto de las adquisiciones a través de este programa tan importante”, enfatizó la fiscal de la Nación.

La magistrada resaltó que Demartini “también ha sido anteriormente parte del personal que siempre ha estado vinculado a las adquisiciones de Qali Warma, no solamente ahora de ministro”. “Antes ha sido director de los programas sociales vinculados a este programa de ayuda social”, acotó. Respecto al allanamiento a la casa del vocero presidencial, Fredy Hinojosa, confirmó que esta operación forma parte de las investigaciones en torno al caso Qali Warma, referido a la presunta distribución de alimentos en mal estado de la empresa Frigoinca, lo cual habría ocurrido con la complicidad de funcionarios estatales. “Por su condición de, entonces, jefe del programa Qali Warma […] Con él se generó la incursión de esta empresa Frigoinca que, presuntamente, habría incrementado sus ventas para el programa y que, finalmente, se llegó a determinar que los alimentos no estaban en buenas condiciones. Entonces, por esa condición de alto funcionario, de jefe de este programa, que es algo muy importante, a él se le está también investigando”, agregó.