Vinicius Jr fue elegido como el mejor jugador por The Best

Tuvo su revancha. El brasileño Vinicius Jr. fue reconocido como el mejor jugador del año por la FIFA, por lo que se le otorgó el premio ‘The Best’ en la ceremonia realizada en Doha-Qatar. El atacante del Real Madrid ganó este año la Liga de España, la Champions League y la Supercopa de Europa, siendo él pieza fundamental dentro del equipo de Carlo Ancelotti.

Luego de ser premiado, Vinicius manifestó: «Muchas gracias. No sé por dónde comenzar. Era imposible pensar llegar aquí. Crecí en un mundo de pobreza, de crimen organizado, Es para todos los niños que crecen en ese mundo. Doy las gracias a todos los que me votaron. A mi familia, al club, a mis compañeros, a Carletto, que siempre me ayuda. A todos los que le ayudaron a cumplir mi sueño. Espero estar en el Madrid muchos años, porque es el mejor club del mundo. Al Flamengo. A los compañeros de mi selección. Y a mi país, que siempre me apoya en mi lucha».

Como se recuerda, en octubre último, Vinicius quedó en segundo lugar por el Balón de Oro, premio que fue para el español Rodri, jugador del Manchester City, lo cual fue sorpresivo, pues el brasileño era favorito, pero algunas actitudes que tuvo con el público en algunos partidos, hizo que se le dejara de lado.

Para este premio la FIFA toma en cuenta todo lo hecho entre el 21 de agosto del 2023 y el 10 de agosto del 2024, todo lo que haya pasado posterior a esa fecha ingresará a la próxima edición.

Las posiciones finales de los 10 primeros fueron los siguientes: 1.-Vinicius Jr (Brasil-Real Madrid) 48 puntos. 2.-Rodri (España-Manchester City) 43 puntos. 3.-Jude Bellingham (Inglaterra-Real Madrid) 37 puntos. 4.-Dani Carvajal (España-Real Madrid) 31 puntos. 5.-Lamine Yamal (España-Barcelona) 30 puntos. 6.-Lionel Messi (Argentina-Inter Miami) 25 puntos. 7.- Toni Kroos (Alemania-Real Madrid) 18 puntos. 8.-Erling Haaland (Noruega-Manchester City) 18 puntos. 9.-Kylian Mbappé (PSG-Real Madrid) 14 puntos. 10.-Florián Wirtz (Alemania-Bayer Leverkusen) 8 puntos.