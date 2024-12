Raúl Ruidíaz no asegura que retornará a jugar por Universitario en el 2025

Se sinceró. El delantero nacional Raúl Ruidíaz, habló de su futuro y un posible regreso al club Universitario. Contó sobre la opción que tuvo para llegar al equipo crema en el año del Centenario y los motivos del por qué no se dio esa posibilidad.

«Ya salí de vacaciones y llegué a Lima el lunes pasado. Hablé con mi representante y le dije que quiero tomarme una semana para desconectarme de todo. No sé si voy a regresar, pero jamás voy a dejar de ser hincha de Universitario. Así va a ser siempre venga o no venga. Hasta la muerte. Voy a tomar mi tiempo y veré la mejor opción», dijo al programa de redes ‘Contra el Sistema’.

Sobre si hubo negociaciones para llegar a la ‘U’ este año 2024 contó lo siguiente: «El contacto se dio conmigo, no de club a club. Tengo amistad con Antonio García Pye. En Seattle ya no tenía tantas oportunidades y pasó por mi cabeza. Yo sigo a Universitario desde que salí del Perú y les digo a mis hijos lo que es el club. Es algo que extraño y se los cuento. Mi hijo me dijo ‘vamos'».

Añadió: «Hablamos y todo estaba bien, pero hubo un tema que tenía contrato. En Seattle me fue bien y hasta el último día se portaron bien conmigo. De mi lado estaba, pero no me dejaron ir y eso me dolió bastante porque hubiera sido lindo estar en el Centenario. Mi hijo me preguntaba y al final le dije que ‘no’. Ya está, vamos para adelante», explicó.

Los próximos días serán decisivos para saber el futuro de la “Pulga” Raúl Ruidíaz, y si se fa el anhelado retorno a huestes cremas, que quiere hacer una buena Copa Libertadores e ir por el Tricampeonato a nivel local, para lo cual quiere potenciar su plantel actual.