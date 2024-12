Guillermo Bermejo: “Para mí el amorfue altamente revolucionario”

Congresista presentó su libro “Un amor para la historia” en la librería Casa Tomada de San Isidro.

Despojado de cualquier investidura pública el congresista Guillermo Bermejo Rojas se “desnuda” en esta obra de corte autobiográfico que nos muestra un rostro más íntimo, poco conocido, vulnerable y a su vez sanador en las 208 páginas que conforman esa historia de amor que empezó hace 30 años.

En el libro del parlamentario (y ahora también escritor) se aborda un tema tan antiguo como la especie humana misma, pero que gracias a su sencilla narración el lector podrá conectar fácilmente con aquella aventura de idas y venidas, de amores esquivos y reencuentros con uno mismo, que le significó poder abrirle las puertas al amor y también a la religión.

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado esa sensación de despegarnos de la tierra por un instante cuando conocemos a esa persona capaz de despojar, con mucha paciencia y ternura, todas esas capas que conforman aquella coraza hecha para privarnos del amor. Guillermo, antes de ser una figura pública, así lo fue, pues era más fuerte su filosofía y su vocación de hombre de izquierda que dejarse llevar por los vaivenes pocos racionales, cursis y huachafos que puede ofrecer un corazón

acelerado.

Contestatario como acostumbra ser, el legislador no cree en la mala suerte y vio oportuno presentar su retoño literario un viernes 13 de diciembre, misma fecha que decidió armarse de valor para declararse a aquella mujer que ahora es su fiel amiga y compañera de vida.

Ahora, próximo a cumplir los 50 años, rodeado de sus familiares y su círculo más íntimo, esa historia de amor finalmente fue contada sin ningún rubor, y es que el parlamentario ha visto a lo largo de ese camino que le tomó tres décadas que el orgullo personal tiene que ser dejado de lado, ya que eso solo dificulta una buena comprensión con el otro. Un claro ejemplo de eso se puede ver reflejado en la política, sin ninguna duda.

Ya con esa lección bien aprendida, no tiene ningún reparo en responder que se considera un romántico empedernido y que gran parte de ello se lo debe a su musa y ahora esposa. “No me consideraba así, pero lo fui descubriendo al conocer la que ahora es mi esposa”, comenta con una sinceridad que se refleja en su rostro. Y es que gran parte de su libro también trata sobre los cambios que ha tenido que atravesar para ser el hombre que ahora es. Atrás quedó ese muchacho empecinado en ser un barco errante, incomprendido muchas veces por su manera frontal de defender su postura, pero que no encontraba en su paso por la vida aquel puerto que le ofrezca tranquilidad y sobre todo paz.

De agnóstico a creyente del Señor, su transformación se fue gestando lentamente a

la par que su reencuentro con la mujer que le motiva a escribir los versos más sensibles, esos mismos que exponen a zanja abierta su trémulo corazón. Solo ella conoce el otro lado de la Luna de Bermejo, solo ella puede conocer las palabras exactas que le dijo hace más de 30 años en una plaza de Ica, solo ella puede descifrar cada gesto, cada sonrisa, cada mirada cómplice de amor, ese amor que es la más poderosa de todas las revoluciones, y de ahí nadie puede rehuir, aunque se voltee la mirada.

Adelantando que se viene preparando un segundo libro, Guillermo nos comenta que esta vez tratará de historia y política, sus otras pasiones, abordando aspectos relacionados a sus viajes alrededor del mundo. El libro “Un amor para la historia” ya se encuentra a la venta a un precio accesible de 40 soles y puede ser encontrado en la librería Casa Tomada, ubicada en la avenida Petit Thouars 3506, San Isidro.