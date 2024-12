Bryan Reyna: “Mi prioridad es seguir jugando en el exterior”

Bryan Reyna llegó al Perú luego de finalizar la Liga Argentina, para pasar las vacaciones. El jugador dio sus impresiones tras su primera temporada en Belgrano de Córdoba y apunta a la siguiente campaña. “Tranquilo porque es una bonita experiencia en Argentina y ahora esperamos el otro año que viene”, comentó en el aeropuerto.

Por otro lado, aseguró que su objetivo es mantenerse en el exterior y no piensa en regresar al fútbol peruano. “Mi prioridad ahorita mismo es quedarme fuera del país. Yo no quiero volver, quiero crecer. Quiero seguir creciendo. Creo que me acostumbré al fútbol argentino y feliz por eso porque pensé que me iba a costar un poquito más, pero yo creo que estuve bien en el trascurso del tiempo que estuve jugando”