Presidenta Dina Boluarte desmiente visita a Asia: “Nunca fui a Mikonos, no conozco ”

La mandataria admitió que tuvo una intervención quirúrgica . “No fue estética, sino de funcionalidad respiratoria”. Emplazó a la Fiscal de la Nación a que la llame a declarar.

La presidenta Dina Boluarte rompió su silencio sobre su supuesta visita al condominio Mikonos. Anoche sostuvo que nunca estuvo allí y acudió “a otro lugar por una invitación” a la que fue acompañada por una amiga.

“Nunca fui a Mikonos. No conozco ese condominio fui a otro lugar por una invitación y acompañada de una amiga, que no es la persona que se dice de modo irresponsable en los medios de comunicación. Su identidad la señalaré cuando el Ministerio Público se digne en llamarme”, expresó en un mensaje a la Nación.

“Yo no oculto a delincuentes, ni uso los bienes estatales para encubrir personas buscadas por la justicia. Si me mantuve en silencio frente a los medios de comunicación ha sido para cautelar mi privacidad”, expresó anoche la presidenta Dina Boluarte sobre la supuesta protección al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En un mensaje a la Nación, la mandataria expresó: “Nunca fui a Mikonos. No conozco ese condominio fui a otro lugar por una invitación y acompañada de una amiga, que no es la persona que se dice de modo irresponsable en los medios de comunicación. Su identidad la señalaré cuando el Ministerio Público se digne en llamarme”. “Al día siguiente regresé. No hay nada irregular, antiético o ilegal en mi actuación”, agregó.

“EL PROPÓSITO ES DESESTABILIZAR”

Sostuvo que guardó frente a los medios de comunicación para cautelar su privacidad. “Lo hice por proteger dichos escenarios, pero el morbo creado sobre este caso no puede perpetuarse en el tiempo. El propósito es desestabilizar al Gobierno y construir falsas e inexistentes vacancias. Señora fiscal de la Nación, le reitero públicamente que me cite a declarar y no contribuya con actuaciones irresponsables y ajenas”, añadió. “Han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión”, señaló.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

De otro lado, dijo que se sometió a una intervención quirúrgica, pero no estética, sino “necesaria e imprescindible para mi salud, lo necesitaba por funcionalidad respiratoria”. “No me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta constitucional de la República”, señaló. “Una persona incapacitada (…) no suscribe 91 normas, que ahora dicen que las firmas fueron falsificadas, pero ya no saben qué más inventar. La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada, asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones”, indicó.

“Cuando se dignen en citarme y el Ministerio Público haga su trabajo, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico y demostraré con medios probatorios suficientes lo que estoy manifestando a través de una declaración regular y oficial”, aseveró.