Poder Judicial: Falta de capacidad de jueces y fiscales permite que delincuentes salgan libres

La inseguridad ciudadana en Perú sigue siendo un grave problema, y según el abogado penalista Julio Gago Vicuña, gran parte de esta crisis se debe a la ineficiencia del sistema judicial. La falta de capacidad de jueces y fiscales permite que los delincuentes sigan libres, ya que las leyes no se aplican correctamente.

“La inseguridad no es solo un problema de las calles, sino también de los tribunales. Los jueces y fiscales no cumplen con su rol de manera efectiva”, afirma Gago. Destaca que la demora en los procesos judiciales, a veces de hasta 8 años, impide que los acusados enfrenten consecuencias, lo que genera más desconfianza en el sistema. Ejemplos como los casos de Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski reflejan esta ineficiencia.

Además, Gago critica la falta de control sobre los magistrados y la desigualdad en las penas, como cuando un ladrón recibe más años de prisión que un corrupto que robó millones. Propone la creación de un organismo independiente que supervise el trabajo de jueces y fiscales para garantizar que la justicia sea rápida y equitativa.

Es urgente reformar el sistema judicial para combatir la inseguridad y restaurar la confianza de la ciudadanía.