JNE: Entidad promete a Pobladores de Marcona que exigen revocatoria de su alcalde revisar caso de anulación de firmas de Reniec(VIDEO)

La lucha continúa. Al grito «Marcona, no se rinde, las firmas se respetan», pobladores de San Juan de Marcona vieron una luz de esperanza dentro de incandescente sol abrasador de la tarde de ayer, cuando los asesores legales del Jurado Nacional de Elecciones se comprometieron a revisar el caso de anulación de más de 80 % de firmas de cerca de 11 mil 400 firmas en el proceso de revocatoria contra el alcalde Joel Rosales.

Centenares de pobladores se apostaron con carteles en mano en la sede del JNE de Av. Nicolás de Pierola desde tempranas horas del día para exigir justicia. Milagros de la Cruz Mendoza, promotora de la revocatoria del alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, visiblemente cansada por las jornada de lucha se reunió con los asesores del JNE y luego de unas horas, compartió la buena noticia con los demás pobladores que tras 10 horas de viaje y con sus propios sustentos arribaron a Lima a exigir justicia.

«El JNE no ha atendido es la primera entidad del estado que no abierto las puertas y los propios asesores legales se han comprometido a revisar nuestro caso. Nosotros pedimos que las firmas que se han anulado que se validen. Hemos presentado declaraciones jurados debidamente notariadas de todos los distritos que piden y exigen que se respete sus derechos», puntualizó, De la Cruz.



«Nadie tiene el derecho a violar las decisión de un pueblo, exigimos que se respete al distrito de San Juan de Marcona, exigimos que se nos respete el derecho a una revocatoria. De 11 mil 400 firmas, no nos pueden anular más del 80% . Esperamos la rectificación del JNE que se han comprometido a tomar acciones y a escuchar a los pobladores. No somos delincuentes, somos un distrito pujante y trabajador, somos ciudadanos que vinimos a exigir se respete nuestros derechos a una revocatoria, Marcona se respeta», expresó la promotora de la revocatoria del alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco

RENIEC NO LOS ESCUCHÓ

Como se sabe hace unos días los mismos pobladores protestaron frente a la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Jesús María, Lima, denunciando la anulación de más de 8 mil firmas que respaldaban un proceso de revocatoria contra el alcalde Joel Rosales Pacheco. Según los manifestantes, Reniec no proporcionó explicaciones claras sobre la eliminación de las rúbricas, lo que generó descontento y desconfianza entre los ciudadanos.

La manifestación, que inicialmente fue pacífica, se tornó tensa tras la intervención policial. Al menos seis personas fueron detenidas durante un intento de desalojo, según relataron testigos. Pese a ello, más de 50 manifestantes se mantuvieron en el lugar exigiendo la renuncia de Carmen Milagros Velarde Koechlin, jefa de Reniec, a quien acusan de estar involucrada en estas supuestas irregularidades.



Los denunciantes señalan que presentaron más de 11 mil firmas en el proceso de revocatoria, superando ampliamente el mínimo de 3,409 requerido por la normativa. Sin embargo, aseguran que en la primera verificación se anularon arbitrariamente 4 mil firmas, y en un segundo análisis semiautomático fueron rechazadas otras 3,900, lo que redujo significativamente el número de firmas válidas.

De la Cruz, explicó que las irregularidades comenzaron cuando Reniec solicitó que un grupo de 7 personas acudiera el 31 de octubre para las verificaciones. Sin embargo, al llegar, les informaron que debían ser 13. “Esto demuestra que no hay una gestión clara y que buscan poner trabas, sabiendo que somos de una provincia alejada de la capital”, señaló que el ente pretende favorecer a la autoridad edil para que salga victorioso de dicho litigio y pueda mantenerse en su cargo.

Los manifestantes aseguran que esta situación vulnera sus derechos y obstaculiza un proceso ciudadano legítimo. Asimismo, solicitan que las autoridades nacionales investiguen los procedimientos de verificación de Reniec para garantizar transparencia y justicia en el proceso de revocatoria.

PIDEN QUE RENIEC RESPONDA APELACIÓN

El abogado de los pobladores, Juan Carlos Ojeda, dio a conocer hace poco a un medio radial los pasos a seguir tras estas irregularidades. El letrado indicó que ya se presentó una apelación ante las altas instancias de la Reniec por lo que esperan que esta sea atendida lo más rápido posible.

«Legalmente lo que se ha interpuesto es un recurso de apelación. Esperamos que los funcionarios jerárquicos de la Reniec tenga la buena voluntad, desde la entidad de resolver esta problemática. No tiene otra respuesta más que salir positivo como bien a dicho Milagritos», inició.

El letrado indicó que las firmas cumplían con toda las exigencias necesarias para que puedan ser contabilizadas. «El tema aquí es que hubo firmas que no han debido ser declaradas inválidas y, en un tiempo récord, Milagritos ha podido conseguir nuevamente la manifestación de la voluntad popular de los ciudadanos del distrito de Marcona de acercarse a un notario a certificar declaraciones juradas», puntualizó.