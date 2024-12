Favorecen a Graña y Montero: Carretera de MTC destruirá desarrollo urbano de Chancay

By

SE FAVORECE a Norvial (Graña y Montero) con vía que costará dos mil millones de soles más al Estado y dejará sin playa a la ciudad.

Vía que ejecutaría empresa ligada aOdebrecht es dos mil millones de soles más cara que la propuesta consensuada del gobierno local con el MVCS.

No costará un chancay. La posible construcción de una carretera adicional en las zonas urbanas y rurales del distrito de Chancay, propuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha generado preocupación en las autoridades y ciudadanos locales, porque la nueva obra, que estaría a cargo de Norvial S.A. (ex Graña y Montero) interferirá en las áreas residenciales y espacios naturales.

Ante tal situación, el alcalde de la ciudad, Juan Álvarez Andrade, manifestó su rechazo a la propuesta impulsada por el ministro del sector, Raúl Pérez Reyes, que plantea modificaciones que afectarán gravemente el desarrollo urbanístico y la calidad de vida del distrito, hasta el extremo de prácticamente dejarlo sin playa, afectando áreas verdes, comercio y turismo.

En cambio, el burgomaestre considera que la propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), es la más adecuada para el crecimiento sostenible de

la ciudad, pues ha sido producto del consenso técnico entre los diversos actores sociales y políticos de la región, lo que garantiza el progreso de todos.

“Se ha elaborado un plan de desarrollo urbano donde se establece, a través del Ministerio de Vivienda, la nueva ciudad con una vía de evitamiento que va a 7 u 8 km de la carretera Panamericana, de la playa. Pero el MTC quiere imponernos una vía de evitamiento entre 100 y 200 metros de la playa, por lo que vamos a perder la playa y la vista hacia la playa. La oportunidad turística será afectada por una vía por donde van a transitar vehículos de alto tonelaje”, explicó en diversos medios.

RAZONES ECONÓMICAS

Y URBANÍSTICAS

Una importante razón de la crítica a la propuesta de la cartera de Pérez Reyes que la Vía de Evitamiento del MTC costará S/ 2 000 (dos mil millones de soles) más que la opción del MVCS, además de que ésta no atraviesa por zonas arqueológicas, hecho constatado en las fuentes del Ministerio de Cultura.

Situación contraria sucede con la opción del MTC, cuya vía es colindante a menos de cien metros en tres sitios arqueológicos, cuyas áreas sumas 76 hectáreas, lo que incrementa las posibilidades de interferencia.

Otro aspecto clave es que la propuesta del MVS, ante cualquier problema de afectación de suelo, tiene la ventaja de poder cambiar su trazo fácilmente, porque en la zona hay mucho espacio para proceder con los cambios, debido a su naturaleza rural y extensa superficie.

Por el contrario, la opción del MTC se confina entre el acantilado y la actual Panamericana, en un ancho de 600 metros, además de estar limitadas por las industrias y viviendas ya existentes en esta zona costera.

Afecta mayor número de personas

Además de lo cuestionado, se suman otras críticas. Si bien es cierto ambas propuestas pasan por zonas predominantemente rurales, la opción del MTC pasa por zonas con mayor cantidad de viviendas rurales y de balneario. La zona de la opción del MTC tendrá que ser clasificada como urbano por el PDU, mientras que la zona de la opción del MVCS se mantendrá como rural.

Un punto importante es que la carretera que propone el MTC se ubica en zonas de valor de suelo que es quince (15) veces más costosa (S/ 1200 por m2) que por la parte que propone el MVS (S/ 80 por m2). Esto genera que la opción del MTC cueste S/ 1300 millones más.

Actualmente la opción del MTC tiene un impacto vial de radio 2 km a 24 mil personas, mientras que la propuesta del MVCS solo a dos mil personas. En diez años la afectación será de 157 mil personas y 3 ml personas, respectivamente, a ello se suma que la vía de la cartera de Pérez Reyes pasa por zonas de mayor inestabilidad de suelo al estar hasta noventa metros cercano a acantilados.

La situación descrita se incrementará con el tiempo con la pérdida de suelo al mar por los efectos de erosión del Megapuerto de Chancay, que ha sido confirmada por el Estudio de Impacto Ambiental del puerto por el SENACE. Por si fuera poco, en diez años, la alternativa del MTC se convertiría en un elefante blanco porque se necesitaría otra carretera que escape del rápido crecimiento urbano que bordeará a la vía.