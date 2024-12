Poder Judicial dicta detención preliminar contra el asesino confeso de niñita de 12, Gerson Juárez Tapia

By

El hombre de 26 años es investigado como el autor del crimen de una menor reportada como desaparecida, luego de confesar, durante su detención, haberla asesinado

El Poder Judicial, a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima Sur, dispuso siete días de detención preliminar contra Gerson Alexander Juárez Tapia, sindicado como el presunto autor del asesinato de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo.

El juez Carlos Ayala Figueroa dispuso la medida contra el hombre de 26 años por la presunta comisión del delito de feminicidio en perjuicio de la menor. Juárez Tapia permanecerá detenido en la Unidad de Homicidios, ubicada en la avenida España. La detención, que comenzó el 8 de diciembre, otorga al Ministerio Público plazo hasta el 15 de diciembre para formular un nuevo requerimiento en su contra.

El 8 de diciembre por la noche, fue encontrado el cuerpo de una niña de 12 años en el asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac, ubicado en Villa María del Triunfo. El hallazgo se produjo tras una llamada sospechosa que estaría vinculada al presunto autor del crimen, Gerson Juárez Tapia.

«SI LA MATE …PUES JEFE»

En un primer momento, Juárez intentó engañar a los familiares de la víctima, afirmando que solo era un vigilante en la zona y que había encontrado el cadáver. Sin embargo, ante la presión de la Policía y los vecinos, terminó confesando el crimen. En presencia de todos, admitió haber asesinado a la niña. “Sí, la maté, ya. Ahí está, la maté. Ayúdame, pues, jefe”, dijo.

La trágica historia de una familia que perdió a su hija comenzó la tarde del sábado 7 de diciembre, cuando la menor, tras una discusión con su madre, salió de casa y no regresó. Ante su ausencia, la familia denunció su desaparición esa misma tarde en la comisaría José Gálvez.

Horas más tarde, en la madrugada del domingo, la abuela de la niña recibió una llamada desde un número desconocido. Al devolver la comunicación, una voz masculina aseguró haber visto a la menor llorando. Según su relato, se ofreció a llevarla a la comisaría, pero ella se negó y salió corriendo. La falta de detalles en la explicación y las sospechas que generó llevaron a la familia a regresar a la dependencia policial para informar sobre esta pista.

POLICIAS NO ACTUARON CON RAPIDEZ

Sin embargo, la respuesta de los agentes fue limitada: les proporcionaron un número con el que podrían identificar al individuo. Fue una amiga de la familia, utilizando un aplicativo para rastrear números telefónicos, quien logró obtener los datos del sospechoso y localizar su ubicación.

Con esta información, los padres regresaron a la comisaría para pedir apoyo a los agentes. Juntos abordaron un patrullero y se dirigieron a la vivienda de Gerson Juárez Tapia en el asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac. Allí, en un macabro hallazgo, encontraron el cuerpo de la menor envuelto en frazadas y escondido debajo de una cama.

La madre de la menor relató que, al llegar al lugar, Gerson Juárez intentó engañar a las autoridades hasta que los efectivos policiales encontraron el bulto en el que se ocultaba el cuerpo, momento en el que el hombre admitió haber cometido el crimen.

El hallazgo del cuerpo de la niña en una casa de Los Lúcumos fue desgarrador para la población local y peritos.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a dos hombres que, en la madrugada del domingo, llegaron en un mototaxi y se dirigieron hacia el sitio donde luego se halló el cuerpo de la menor. En las imágenes, se observa a los sujetos descender rápidamente del vehículo mientras parecen transportar un bulto sospechoso.

El informe preliminar de los peritos reveló que la niña presentaba signos de violencia en el cuello y los brazos, lo que sugiere un crimen de extrema brutalidad. Además, se investiga si la menor fue víctima de abuso sexual, dado que los forenses han hallado indicios que apuntan a esta posible agresión.

PADRE DE LA NIÑA DICE LA HAYAMOS POR NUESTROS PROPIOS MEDIOS

El padre de la niña denunció que la reacción de la Policía Nacional fue “demasiado tarde”. Afirmó que proporcionó a las autoridades el número del presunto autor del crimen desde las 12:00 p.m. del domingo para que realicen las investigaciones pertinentes; sin embargo, al ver la demora, decidieron averiguar por sus propios medios. Los restos de la menor fueron hallados alrededor las 8:00 p.m. de ese mismo día.

“La hemos hallado nosotros por nuestros propios medios. La Policía tenía a mediados de mediodía y la 1 (de la tarde) el número del sujeto, pero no hicieron nada, no nos informaron de nada. Una amiga me dice que puedo ver con su número su información, dirección y nombre completo. Llamamos a la Policía y recién ahí (reaccionan). Para mí creo que es demasiado tarde la reacción de la Policía porque ellos han tenido el número desde mediodía, esto ha podido evitarse”, detalló.