Menor asesinada en VMT: Mininter y PNP de José Gálvez hacen espíritu de cuerpo y zafan culpas

By

Las indagaciones inician tras el reclamo del padrastro sobre el actuar de la comisaría de José Gálvez, donde se reportó la desaparición de la menor de 12 años.

El coronel José María Córdova, director de la Integridad del Mininter, precisó que el comisarío de José Gálvez cumplió con las diligencias correspondientes

Sin culpas. El Ministerio del Interior asegura que se iniciaron los procedimientos correspondientes tras denuncia de desaparición de la menor de 12 años en Villa María del Triunfo (VMT). Este pronunciamiento se da luego de que los familiares sostuvieran que no hubo una intervención de parte de los agentes de la comisaría de José Gálvez.

La menor salió de su vivienda luego de discutir con su madre, quien la iba a castigar. Un hecho que desencadenó la huida a las 2:00 a.m. Sin embargo, horas más tarde, la abuela recibe varias llamadas de un número desconocido, pero no contestó. Es así que devolvió la comunicación y un hombre asegura que estaba con la menor.

Asimismo, la familia señaló que fueron ellos quienes averiguaron y llegaron hasta el asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac. En el lugar estaba Gerson Alexander Juárez Tapia, quien confesó ser el autor del crimen.

“Presentamos la denuncia, pero la Policía ya tenía el número telefónico desde el mediodía y no hicieron nada. Supuestamente, manejan lo que es geolocalización y han tenido que actuar rápido”, aseguró el padre de la víctima.

La menor salió de su vivienda luego de discutir con su madre, quien la iba a castigar. Un hecho que desencadenó la huida a las 2:00 a.m. Sin embargo, horas más tarde, la abuela recibe varias llamadas de un número desconocido, pero no contestó. Es así que devolvió la comunicación y un hombre asegura que estaba con la menor.

INTERVENCIÓN A COMISARIA

El Ministerio del Interior (Mininter) ha intervenido la comisaría José Gálvez, en Villa María del Triunfo, para investigar una presunta omisión de funciones por parte del personal policial en el caso de la menor asesinada, de 12 años. La niña, reportada como desaparecida, fue encontrada muerta la noche del domingo 8 de diciembre.

La intervención fue dispuesta por el ministro Juan José Santiváñez, quien ordenó a la Oficina General de Integridad Institucional del Mininter tomar cartas en el asunto.El objetivo es investigar los hechos y determinar las responsabilidades en la presunta omisión de funciones relacionada con la denuncia de desaparición, que posteriormente culminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor.

Por su parte, el mayor Javier Rivera, comisario de José Gálvez, refiere que las declaraciones del padre “no son ciertas”. “Nos causa molestia que salgan a verter cosas que no son reales”, añadió.

“Hemos visto que se ha actuado dentro de los parámetros. Hasta el momento, hay elementos de convicción y evidencias de que no hubo negligencias de parte del comisario ni parte del personal que ha atendido”, manifestó coronel José María Córdova, director de la Integridad del Mininter, a Latina Noticias.

Además, indicaron que continuarán investigando para que se esclarezca el caso. Sin embargo, el padre mencionó que fueron ellos los que tuvieron la identificación y luego los agentes se comunican para consultar si necesitan un apoyo.