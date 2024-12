«Estación Fantasma» llega a los cines este 12 de diciembre

Película de los mismos creadores de “El Aro” y “Estación Zombie” promete escenas de pura tensión y horror

Desde este 12 de diciembre llega a los cines peruanos “ESTACIÓN FANTASMA”, de los maestros del terror de “El Aro” y “Estación Zombie”, así que la tensión y los gritos de horror están asegurados en los espectadores. Los actores y actrices que protagonizan esta película son los populares Kim Bora y el baterista de la banda N.Flying , Kim Jaehyun, quien debuta en la pantalla grande luego de protagonizar varios dramas coreanos.

Esta película cuenta la historia de misteriosos acontecimientos que ocurrieron varias veces en la estación Oksu con extrañas muertes, apariciones fantasmagóricas de niños y oscuras leyendas. Choi Woo Won es un trabajador de servicio público de la estación que se está preparando para su examen de servicio civil. Después de presenciar un incidente impactante en su lugar de trabajo, recluta a su amigo Na-Young (Kim Jaehyun) para que lo ayude a descubrir la verdad detrás de la estación.

Mientras que la intrépida reportera Tae-Hee decide investigar los sucesos para intentar lanzar su carrera periodística, aunque su jefa le haga la vida imposible. Todo ello con la ayuda de su amigo Na-Young que se interesa en hacer un informe de investigación sobre el incidente en la estación Oksu, que se dice que es el lugar donde acecha un fantasma femenino.

Esta película fue dirigida por Jeong Yong Ki, quien anteriormente trabajó en las películas The Righteous Thief (2009) y Return of the Mafia (2012). Además, el guionista japonés Takahashi Hiroshi quien formó parte de la fenomenal película de terror japonesa El Aro (1998), también estuvo detrás de la realización de la película.

“ESTACIÓN FANTASMA” fue adaptada de un webtoon con el mismo título y se estrenó con éxito en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bucheon. La protagonista Kim Bora es famosa por varios dramas populares como Her Private Life (2019) y Sky Castle (2018).

