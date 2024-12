APP favorece a Oscorima con proyectode ley que elimina movimientos regionales

By

INSISTE CON REELECCIÓN DE GOBERNADORES PARA FAVORECER A “WAYKI”, MILITANTE DEL PARTIDO DE ACUÑA. GOBERNADOR ALIADO DEL GOBIERNO RECIBIÓ COIMA DE S/ 850 MIL, SEGÚN COLABORADOR EFICAZ

En el Congreso también impide ampliar el plazo de inscripción de militantes por temor a perder candidatos.

El panorama político ad portas de un año electoral en el país se ha vuelto aún más complicado, gracias a que la bancada de Alianza para el Progreso insistiera con su proyecto de ley para eliminar de la normativa electoral la existencia de movimientos regionales y locales y además aprobar la reelección de alcaldes y gobernadores regionales.

Por si fuera poco, el partido del gobernador de la Libertad, César Acuña, tampoco quiere ampliar las inscripciones de nuevos candidatos hasta el 12 de enero, con lo cual también perjudica a sus rivales políticos a nivel nacional, situación que podría corregirse en un

proyecto de ley de la bancada de Podemos Perú.

La finalidad de la insistencia de los apepistas —para algunos entendidos en temas parlamentarios— es favorecer al cuestionado gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, militante precisamente de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, que también

controla la Mesa Directiva en el Congreso de la República, a través de Eduardo Salhuana.

El partido aliado de la actual presidenta de la República Dina Boluarte, con la insistencia de su proyecto de ley en el Congreso, apunta a eliminar los movimientos regionales rivales de Oscorima en el departamento de Ayacucho, cuyo principales cuadros también se quedarían fuera de carrera al eliminarse la posibilidad de inscribir candidaturas. De este modo se cortaría de raíz cualquier posibilidad de que surja algún rival regional al conocido como “Wayki”. Ante esta situación, José Luna Morales, excongresista, regidor y representante de Podemos Perú, denunció en sus cuentas de redes sociales que Alianza para el Progreso quiere forzar una votación en la actual legislatura para eliminar a los movimientos

regionales.

Incluso, según el post publicado en la red social X, el objetivo es favorecer a la gente corrupta de su partido. Ese dardo apunta directamente a Oscorima, acusado de recibir

una coima de más de 850 mil soles. La legislatura finalizará a más tardar el próximo 20 de diciembre y es probable que Wilfredo Oscorima participe, libre de rivales, participe en las próximas elecciones regionales.

Otro cuestionamiento a la insistencia de APP proviene de Raúl Noblecilla que cuestiona la posible reapertura de la reelección porque constituye un intento de “blindar a corruptos como Oscorima, entre otras joyas los Acuña”.

De acuerdo a la denuncia publicada en diversos medios de comunicación, la empresa Obrainsa confirmó el pago de sobornos a Wilfredo Oscorima por una obra vial, delito en el que también se encuentran implicados algunos personajes del entorno del expresidente de la República, Ollanta Humala. Oscorima no solamente es acusado por esta empresa

Obrainsa, según el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con el estado peruano, sino también es cuestionado por la lentitud en la ejecución de las obras de infraestructura de los Juegos Bolivarianos 2024 que precisamente se realizaron en la ciudad de huamanga. Además, la autoridad regional se encuentra investigado por el famoso “préstamo” de los relojes Rolex a la jefa de Estado. Para el gobernador ayacuchano el tema de los famosos

Rolex solamente constituye un error y no un delito.

CAMBIOS EN LEY

ORGÁNICA DE

ELECCIONES

El proyecto de ley No 9420 pretende modificarlos plazos de afiliación a partidos políticos y movimientos regionales para quienes quieran participar en las Elecciones Generales (EG

2026) y Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026); así las nuevas fechas serían

ampliadas hasta enero y abril del 2025, respectivamente.

La propuesta legislativa pretende modificar la ley 26859, Ley Orgánica de

Elecciones, con la finalidad de que la convocatoria a las Elecciones Generales 2026 se

realice con mínimo 365 días de anticipación, es decir un año antes del acto electoral.

La modificación que propone la congresista Heidy Juárez señala también que “para las Elecciones Generales 2026, el plazo de afiliación para participar en las elecciones primarias vence el 12 de enero de 2025” exceptuándose del plazo dispuesto en el artículo 24-A de la Ley 28094. La congresista Juárez pretende hacer lo mismo para las ERM 2026 “para

las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el plazo de afiliación para participar en las elecciones primarias vence el 10 de abril de 2025”, por lo que este proyecto de

ley modifica las fechas dispuestas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las cuales ya vencieron.

Acuña teme fuga de candidatos

El temor de Alianza para el Progreso y en particular de los Acuña a la reapertura de los plazos para la inscripción de nuevos militantes en las organizaciones política nace de posibilidad de que sus principales candidatos abandonen el partido y se reinscriban en otros con miras a las Elecciones Generales y la Elecciones Regionales y Municipales. Es decir, de aprobarse el proyecto de ley de Podemos Perú, se produciría una mfuga masiva de militantes que se encuentran descontentos con el accionar de Acuña Peralta en los últimos al frente del gobierno regional de La Libertad, sumido en el caos administrativo y presa del crimen organizado. Otro aspecto es que los militantes de Alianza para el Progreso cuestionan la alianza del partido con el actual gobierno de Dina Boluarte, de escasa

o nula aprobación ciudadana, según los distintos sondeos de opinión. Esta situación afectará, sostienen, en el rendimiento electoral del partido en los próximos comicios, pues consideran que no serán opción electoral.