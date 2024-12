Vacancia sin votos: Divagan sobre vacancia presidencial, pero carecen de los votos necesarios

Ex jefe de gabinete, Alberto Otárola, confirmó que presidenta se sometió a cirugías y genera inestabilidad en el país.

FUERZA POPULAR Y ALIANZA PARA EL PROGRESO BLINDAN EN EL CONGRESO A JEFA DE ESTADO

Las declaraciones del ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respecto a que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se sometió a una intervención quirúrgica en el 2023, que la habría obligado a ausentarse de sus funciones, como se denunció anteriormente, permitió el retorno del tema de la vacancia presidencial en la agenda pública.

Por ejemplo, el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización,

consideró que lo ocurrido “sería causa de vacancia”. El legislador adelantó que pedirá una moción para formar una comisión investigadora por un plazo de sesenta días.

“Espero que el Congreso no sea cómplice”, manifestó. “Estaríamos hablando de más de 8 a 10 horas que dentro del acto preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio de la recuperación que estuvo supuestamente Dina Boluarte que no tuvimos presidenta. Sería causal de vacancia”, afirmó el legislador al término de la sesión con el cuestionado

ex jefe de gabinete.

En la misma línea se manifestó el parlamentario Carlos Zeballos (no agrupado), quien consideró que “las causales están dadas” para aprobarse una vacancia presidencial contra Boluarte Zegarra. “La presidenta ha dejado acéfalo el Gobierno y esto se puede comprobar. (…) Estamos en la búsqueda de esas pruebas y la vacancia debería darse, de comprobarse que la presidenta ha dejado acéfalo el Gobierno,

Por su lado, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, (Fuerza Popular) consideró “absurdo” hablar de una vacancia presidencial, al

señalar que se está haciendo “una tormenta en un vaso con agua, y creo así sea por horas”, señaló.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la congresista Susel Paredes calificó

de “gravísimo” lo declarado por Otárola, lo que -para ellaconfirma un abandono de cargo por parte de la jefa de Estado. “Ocurrió en junio de 2023. Esa es una causal clara, y está incluida en la moción de vacancia que elaboré. ¿Van a seguir sin firmar mis colegas?”, se preguntó la parlamentaria opositora.

FP Y APP SE OPONEN

A pesar de las estridentes declaraciones de algunos padres de la patria, la moción de vacancia no cuenta con las firmas necesarias para ser presentada en la Mesa Directiva, de acuerdo al Reglamento. El pedido de vacancia, precisa el documento, se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del veinte por ciento del número legal de congresistas. A ello se suma que, de ser el caso, y sea presentada, tampoco se cuenta con los votos necesarios de las principales bancadas parlamentarias que dominan

el Congreso de la República para su admisión. Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el cuarenta por ciento de Congresistas hábiles.

Por último, de ser admitida, el acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia

de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución, requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso y consta en Resolución del Congreso.

Actualmente, las bancadas de Fuerza Popular (FP) y Alianza para el Progreso (APP) han expresado a través de sus voceros parlamentarios que no respaldan una iniciativa que solo desgastaría la figura del Congreso de la República, cuya legitimidad se encuentra en entredicho por la opinión pública.

De otro lado, aprobar una vacancia presidencial a escasos meses de la convocatoria oficial por el Poder Ejecutivo a elecciones generales para el 2026, que permitiría la renovación en el gobierno y el parlamento, no tendría sentida político y perjudicaría aún más el funcionamiento del Estado y aumentaría el nivel de ingobernabilidad.

OTÁROLA: BOLUARTE NO

SE AUSENTÓ

Durante una reciente sesión de la Comisión de Fiscalización, el ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó que la jefa de Estado Dina Boluarte se sometió a una cirugía. Aunque inicialmente se mostró reacio a ofrecer detalles, posteriormente reveló que la intervención estuvo relacionada con problemas respiratorios, por lo que Boluarte se sometió a una operación en la nariz. Otárola añadió que, tras la intervención, la mandataria participó en una sesión del Consejo de Ministros de manera virtual, lo que indicaría que continuó ejerciendo sus funciones a pesar de su estado de salud.

Patricia Juárez: Dice que hablar de vacancia “Es un absurdo”

Por su lado, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, (Fuerza Popular) consideró “absurdo” hablar de una vacancia presidencial, al señalar que se está haciendo “una tormenta en un vaso con agua, y creo que hasta sin vaso” por las declaraciones del exjefe del Gabinete, lo que a todas luces expresa el pensamiento de su grupo parlamentario. “Yo lo veo así, no soy defensora de la señora Boluarte, no soy abogada,

pero sí he visto mucha gente que se ha sometido a una operación de esa naturaleza. Yo no creo que eso constituye una falta, porque puede tener hasta un problema de gripe”, refirió.



En la misma tónica, Alejandro Soto, expresidente del Congreso, perteneciente a las

filas de APP, consideró que no es causal de vacancia lo dicho por Otárola. “Yo me inclinaría

por acusaciones constitucionales contra los que resulten responsables”, indicó. “Llama poderosamente la atención que el señor Alberto Otárola, recién a estas alturas, señale que tenía conocimiento de una operación a la cual se iba a someter la presidenta de

la República”, opinó. Además, dijo que el extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tenía la obligación de informar oportunamente al país sobre una posible incapacidad temporal de la mandataria, tal como establece el artículo 115 de la Constitución. Soto reiteró que es necesario contrastar las declaraciones de Alberto Otárola con evidencia concreta.

“Tendríamos que llegar a la verdad, no solo por la versión del señor Otárola, sino también por un conducto regular, como un certificado médico o la declaración del médico que la habría operado”, subrayó.