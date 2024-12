El tren no es la solución a la crisis del transporte

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció la puesta en marcha de un tren en la capital cuando antes se opuso a los trabajos de la Línea 2 del Metro de Lima. Además el nuevo tren pasaría solo dos veces.

Alejandro Arteaga

-Un tren que pase dos veces por la carretera central es la solución al problema del transporte?

-Definitivamente no es la solución. La solución pasa por la implementación de un sistema integrado de transporte tal y cual establece la Ley 30900 (noviembre 2019), pero es muy poco lo que se ha avanzado. Aunque las autoridades han dicho que se ha avanzado con el plan regulador y el plan de movilidad urbana y que seguro dentro de poco anuncien los pasos que van a dar. La propuesta del señor López Aliaga es una buena intención, pero de ninguna manera solucionaría el problema porque además está propuesto implementar trenes para Lima este.

-Cómo funcionaría este tren? Bajo que ruta.

-Tenemos una vía concesionada que es del Ferrocarril Andino en la Carretera Central que es usada actualmente por la empresa concesionaria. Entonces el acalde de Lima ha aceptado traer 90 coches para atender el transporte entre Lima y Chosica. Son trenes que vienen de California y que son de segundo uso, han sido dados de baja en Estados Unidos. Se habla de una donación, pero tiene un costo de 27 millones de dólares traerlos al Perú, desarmarlos allá y armarlos acá. Son de dos pisos, con asientos para dos personas y son duales: diésel y eléctricos.

-Debido a la cantidad de pasajeros que moviliza, no se genera un caos de usuarios en los terminales?

-No hay un estudio real de usuarios o demanda de viajes de Lima a Chosica o Chosica-Lima, pero debe ser enorme y no solo en la mañana y tarde sino todo el día, porque el servicio que se va a prestar es solo dos veces al día. Van a venir los trenes en la mañana y van a retornar en la noche. Probablemente se genere una gran congestión, al menos hasta que no se construya el segundo riel.

-No hay riel exclusivo para este tren.

-De acuerdo a la versión del señor Olaechea, que es el responsable de la empresa concesionaria del Ferrocarril Andino, va a ceder la concesión para que por este riel vaya el nuevo tren. Eso falta esclarecer, el derecho de vía, porque para que sea útil se debe construir otro riel, para que circule de ida y de retorno durante el día. Eso va a demorar.

El señor Olaechea lo que ha dicho es que va a ceder el derecho de vía, lo que no se ha dicho es cuales van a ser las condiciones, es decir si va a operar él, va a operar la ATU, va a convocar a licitación para que una nueva empresa entre a operar allí. Eso es lo que no se sabe, además del costo del pasaje. El Sr. Olaechea ha dicho que el costo sería entre 4 y 5 soles. Tiene que haber un estudio serio sobre la demanda de viaje, la cantidad de pasajeros que va a llevar, quienes van a operar, quien va a estar a cargo del recaudo, como se va a entregar este servicio.

-Este tren elimina la “Los Chosicanos”

-Esa pregunta debe ser respondida por la ATU porque son transportes distintos con paraderos de diferente distancia y además que los “chosicanos” ya tienen una ruta establecida y dudo que se vayan.

-El mismo Rafael López Aliaga se opuso a las obras de la Línea 2 en el centro de Lima. Porque cree que ahora él se emociona con su tren?

-Bueno el señor López Aliaga empezó su gestión confundido. Quiso resolver la crisis del transporte urbano cuando no es su competencia y tuvo decisiones erradas como oponerse a las obras de la Línea 2. Porque además ya estaba establecida la ruta de la Línea 2 para que los usuarios accedan al Metropolitano. Incluso interpuso una acción legal para evitar estas obras. Habría que ver esta oposición como una oposición política, porque hay una ley que establece que las megaobras no necesitan autorización municipal.