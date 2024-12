Joven ingeniera muere aplastada por una pesada manguera de 300 kilos en una planta en Lurín

By

Alexandra Abanto, de 27 años, colaboradora de la empresa Premium Plast, falleció cuando estaba en horario laboral, según sus familiares

El pasado jueves, la ingeniera química Alexandra Abanto, de 27 años, falleció tras un trágico accidente en su lugar de trabajo. La joven murió cuando un tubo de 300 kilos cayó sobre su cabeza en la planta donde trabajaba como asistente de control de calidad.

El incidente ocurrió entre las 8:30 y 8:40 a.m. en las instalaciones de la empresa Premium Plast, y su familia asegura que la falta de seguridad contribuyó a la tragedia.Según los familiares, Alexandra no estaba capacitada para realizar esa tarea. Además, señalaron que las condiciones de trabajo en la empresa no cumplían con las normas de seguridad.

La joven, que ingresó a la planta en septiembre, había expresado en varias ocasiones sus preocupaciones por las condiciones laborales. También denunciaba la falta de supervisión y el incumplimiento de las normas básicas de seguridad.

Hugo Maihuiri, pareja de la joven, señaló que fue notificado del deceso a las 11:00 a. m. y, al llegar a la planta, encontró la escena devastadora. “Pude ver su manita debajo del tubo”, relató conmovido. Además, denunció que Alexandra realizaba labores que no correspondían a su puesto, como pintar paredes y limpiar maquinaria pesada, lo que incrementaba su exposición a riesgos.

La familia de la víctima cuestionó la calidad del equipo de seguridad que se le proporcionaba, señalando que el casco que utilizaba carecía de sujetadores adecuados. Asimismo, denunciaron que Alexandra no estaba capacitada para las tareas que le asignaron, lo que, según ellos, evidencia negligencia por parte de la empresa.

En respuesta, Premium Plast emitió un comunicado expresando sus condolencias y asegurando que colaborará con las investigaciones. “Nuestro equipo se encuentra en contacto permanente con los familiares de Alexandra, brindándoles el apoyo requerido y solidaridad en esta difícil situación”, manifestó la compañía.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) anunció a través de la red social X que ha iniciado una inspección para determinar si hubo incumplimientos en las normas de seguridad y salud en el trabajo.

La familia de Abanto ha contratado a un abogado penalista para iniciar acciones legales y exigió la revisión de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos. “No estamos hablando de una simple lesión, sino de la muerte de una persona. Buscamos justicia”, declaró su representante legal.