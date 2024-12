El menú de 10 soles de Dina Boluarte

En otro lenguaje

Por: Jaime Asián Domínguez

En los últimos días el mejor alimento de los memes ha sido la desafortunada impronta de la presidenta Dina Boluarte Zegarra de que “con diez solcitos (las mujeres) hacemos sopa, segundo y hasta postrecito”. Solo le faltó agregar que también hay repeticuá. Ya sabemos que los peruanos podemos caminar con el estómago vacío, pero nunca nos falta buen humor, creatividad e ironía, herramientas que en estos tiempos registran gran flujo por las redes sociales para -en ocasiones- reír en lugar de llorar.

Y en la calle también se dibuja un fastidio por parte de las amas de casa, siendo los alegatos más recurrentes que “(la mandataria) está soñando, la realidad en el Perú es otra”, “que lo prepare ella y nos demuestre que se puede hacer un menú con 10 soles”, “ese monto no alcanza ni para el desayuno de una familia de 4 personas”, entre otros a los que no se puede hacer oídos sordos.Incluso, no faltan las voces que aluden lo bien que come Dina Ercilia en Palacio de Gobierno.

El kafkiano traductor de la jefa del Estado, es decir el vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, que desde luego no ha probado la fórmula mágica de los 10 soles de su jefa, ha salido a meter floro -como dicen los chicos de hoy- con aquella justificación de que se trata de “una metáfora (de Boluarte) que ha sido descontextualizada”. Para él, la negación es el único método de comunicación, sin darse cuenta que contribuye al rechazo mayoritario a la presidenta que no habla con la prensa.

Y todo hace indicar que, en efecto, la cabeza del Poder Ejecutivo está segura de que 10 lucas alcanzan y sobran para alimentar a una familia, con postre incluido. Si no cómo se entiende que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero Campos, también haya discurseado que “En el Perú no se pasa hambre; en todos los rincones del país se come de manera contundente”. Será en el país de las maravillas que el ciudadano común y corriente no conoce.

Los congresistas se hacen los locos y no dicen esta boca es mía porque hay ropa tendida con el tremendo bufet que se engullen a diario. Si así como comen trabajaran…



