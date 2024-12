«Susurros mortales 2» llega a los cines este 5 de diciembre(VIDEO)

By

Tras conquistar al público en su primera parte, la secuela de esta cinta regresa más aterradora que nunca



“SUSURROS MORTALES 2”, la secuela de la exitosa película tailandesa de terror sobrenatural que arrasó en 2023 y conquistó la plataforma de Netflix llega a las salas nacionales y se estrena este 5 de diciembre. La primera cinta nos presentó a una familia de seis hermanos maldecidos por un espíritu maligno conocido como el Espíritu Negro que se enfrenta a sucesos inexplicables y cada vez más aterradores.

Tras jurar venganza por la muerte de su hermana, que sucumbe al espíritu maligno, Yak, retoma la historia iniciando una cacería sin descanso contra el Espíritu Negro. A pesar de las súplicas de su familia para que deje atrás el pasado, Yak se mantiene firme en su búsqueda para enfrentarse a seres malignos y peligrosos que vuelven a aterrorizar la ciudad una vez más.

Luego de un rastro de muertes misteriosas, Yak finalmente descubre una conexión con un poderoso chamán llamado Puang, que ha buscado refugio en un bosque impregnado de espíritus malignos. Yak, acompañado de un grupo de cazadores de fantasmas, se aventura en este traicionero dominio, decidido a enfrentarse al chamán y poner fin al reinado de terror del Espíritu Negro.

Desde su estreno “SUSURROS MORTALES 2” ha batido una serie de récords de taquilla en su país, como la mayor venta anticipada de entradas de todos los tiempos para una película tailandesa; la mayor recaudación en el día del estreno para una película tailandesa, superando los 2,4 millones de dólares (80 millones de baht); y la película tailandesa que más rápido ha superado el hito de los 100 millones de baht (3 millones de dólares), conseguido en 32 horas.

También es la película tailandesa más taquillera de 2024, superando al gran éxito ‘How To Make Millions Before Grandma Die’, la candidata de Tailandia a los Oscar. Hasta el momento ha recaudado 22 millones de dólares (739 millones de baht) y ha sido vendida a diversos países como Taiwán, Australia, Nueva Zelanda y América Latina.

El cine tailandés se ha consolidado con directores que han sabido convertir el folclore local en un terror aclamado a nivel internacional. Tailandia ha producido algunas de las películas de terror más escalofriantes hasta la fecha, desde la icónica “Están entre nosotros” (2004), que no solo estableció un alto estándar dentro del género, sino que también inspiró remakes en todo el mundo, hasta la más reciente ‘La Medium’ (2021), una escalofriante exploración de las maldiciones familiares y la posesión espiritual que se llevó el primer premio en el 25º Festival Internacional de Cine Fantástico de Bucheon.

Los directores tailandeses han demostrado constantemente su capacidad para crear historias aterradoras que resuenan, a menudo explorando temas de culpa, venganza y el choque entre tradición y modernidad.