Merecido reconocimiento al gran Hugo Sotil de parte del F.C. Barcelona d España en su 125 Aniversario

Merecido reconocimiento. El ex crack peruano Hugo Sotíl Yerén, quien destacó en el F.C. Barcelona de España en la década de los 70, esta semana viajó a España por invitación de Joan Laporta, presidente del cuadro catalán, para un homenaje junto a otras leyendas del cuadro “culé”. El ‘Cholo’ formó parte de una época dorada junto al neerlandés Johan Cruyff.

Sotil acudió a la cena anual de la Agrupación de Veteranos del F.C. Barcelona en el marco del 125 aniversario del club catalán. Sotil, quien actuó con la camiseta número 10, jugó 68 partidos y marcó 17 goles. El gol más importante fue el que le anotó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en aquel recordado triunfo de 5-0.

En el evento, expresó su alegría por regresar al lugar donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera. “Estoy feliz de estar nuevamente en mi casa. La última vez que estuve fue antes de la pandemia. El nuevo estadio es hermoso. Le deseo todas las suertes a los muchachos. Posiblemente me quede para el 125° aniversario”, declaró Sotil en una conversación con la Cadena SER.

A sus 74 años, el «Cholo» Sotíl sigue siendo una figura querida por los seguidores del Barcelona. Su paso por el club no solo dejó grandes momentos en la cancha, sino también una conexión especial con los hinchas, que reconocen su impacto como uno de los jugadores más representativos de su época.

El ex jugador recordó cómo su vida dio un giro cuando llegó a Europa. Cuando apareció el señor Rinus Michels me cambió la vida. Para bien. Recién me había casado. Jugué antes el Mundial 70 y tuve que venirme con mi esposa. Ya tenía una niña y embarcamos a Europa. Todo muchacho soñaba con llegar a uno de los clubs más queridos del mundo”, comentó en una entrevista con Mundo Deportivo.