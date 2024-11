SUTEP en Alerta:“Eige coherencia y Cumplimiento de Compromisos en el Presupuesto 2025”

El predictamen del Proyecto de Ley 8758/2024-PE, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, que propone la Ley de Presupuesto del Sector

Público para el Año Fiscal 2025, establece un monto total de S/ 251,801 millones.

Aunque realiza un análisis técnico de la propuesta, el documento carece de especificidad en áreas críticas como las bonificaciones a docentes, las intervenciones pedagógicas y el mantenimiento de locales escolares.

Según el secretario general del SUTEP, Lucio Castro, esta falta de precisión genera incertidumbre para el magisterio y el sector

educativo. “El dictamen no detalla cómo se financiarán las promesas hechas al magisterio, como las bonificaciones o aumentos salariales anunciados. Esto refleja una falta de claridad y compromiso hacia el sector educativo,” indicó.

COORDINACIÓN Y

RELACIONAMIENTO

POLÍTICO

Castro informó que el SUTEP está llevando a cabo un proceso de relacionamiento político con congresistas, bancadas y voceros para garantizar que el presupuesto final, que debe aprobarse antes del 30 de noviembre, refleje los compromisos del Gobierno. “Estamos coordinando con el Ejecutivo y Legislativo para evitar conflictos. Sin embargo, si estos compromisos no se cumplen, el magisterio no se quedará de brazos cruzados,” señaló.

LA LUCHA CONTINÚA

El SUTEP no descarta medidas de protesta si el presupuesto aprobado ignora los compromisos con los maestros y el fortalecimiento de la educación pública. “Si observamos que el presupuesto de la República no contiene lo prometido, asumiremos que ha sido un desplante al magisterio. Esto no solo evidencia una falta de coherencia política, sino también una falta de respeto hacia la educación y los derechos de los trabajadores,” enfatizó el secretario general del SUTEP, Lucio Castro.

“Los maestros estamos atentos. Analizaremos la publicación oficial del presupuesto y tomaremos una decisión en conjunto con los dirigentes y las bases. Si es necesario, saldremos a las calles para defender nuestros derechos,” concluyó.