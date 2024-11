Alejandra Baigorria lanza su perfume y experto lo destruye:»No hay que vender cantidad, sino calidad»(VIDEO)

Perfumista Joaquín Cisneros reconoce que la presentación del perfume de Ale Baigorria es buena, aunque el contenido no tiene calidad.

Alejandra Baigorria no solo quiere dedicarse a ser una empresaria de la moda, sino que ahora decidió lanzar su propia fragancia que lleva su nombre, pero sin imaginar que su producto sería duramente criticado por el reconocido perfumista Joaquín Cisneros.

La exitosa empresaria y exchica reality, Alejandra Baigorria, lanzó un perfume que prometía ser una extensión de su marca personal. El producto, que lleva su nombre, generó grandes expectativas entre sus seguidores, quienes esperaban un producto de calidad a la altura de su reputación en el mundo de la moda.

Al principio, el experto en fragancias Joaquín Cisneros ofreció una evaluación positiva sobre el diseño del perfume. En una aparición en el programa ‘Todo se filtra’, conducido por Kurt Villavicencio, señaló que la presentación del producto era atractiva, destacando detalles como un llavero decorativo y un diseño que parecía un diamante.

«La presentación es buena. Es un empaque coqueto, que incluye un llavero decorativo, y estéticamente tiene detalles que parecen un diamante. Es atractivo a simple vista», afirmó el perfumista. Sin embargo, a pesar de los elogios iniciales, las críticas comenzaron a surgir al analizar el perfume en sí.

“Tiene notas de vainilla, floral, pero no se activa, no siento la vainilla ni los jazmines. Dice agua de perfume pero no es agua de perfume, yo lo considero como colonia porque la colonia se evapora muy rápido y yo ya no tengo el olor acá… no hay que vender cantidad sino calidad”, dijo el especialista en aromas.

COSTO DEL PERFUME DE ALEJANDRA BAIGORRIA

Según ‘Todo se filtra’, el nuevo perfume de Alejandra Baigorria cuesta 59 soles, aunque Joaquín Cisneros dijo que solo lo valía por su envase.“Lo que veo profesionalmente es la venta del envase, es bonito, y el llavero, pero si tengo que calificar el perfume, del cero al diez, le pongo -1″, aseveró.

“Está bien para el tema decorativo, para salir del paso. El envase es bonito, se me gasta el perfume y lo puedo guardar como decorativo, pero el perfume no”, agregó el especialista.



Finalmente, dijo que recomendaba el perfume de Ale Baigorria para niñas o jóvenes que aún están en el colegio, puesto que podrían quedar encantadas por el envase, sin embargo, reiteró que se trata de agua de colonia.