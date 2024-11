Demartini continúa en el cargo: Ejecutivo reestructura la Digesa por carne de caballo en Qali Warma

By

PERO MANTIENE AL MÁXIMO responsable de crisis: al ministro Julio Demartini

Principal culpable de la pésima gestión del programa Qali Warma se aferra a su cargo.

Ante las evidentes críticas a su sector, el ministro de Salud, César Vásquez, anunció la reorganización inmediata de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), tras las denuncias por la distribución de conservas en mal estado en el Programa de Alimentación Escolar Qali Warma, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Según informó, todos los altos funcionarios de la institución ya fueron destituidos para

facilitar las investigaciones. “Es un escándalo que a todos nos ha indignado”, expresó Vásquez, aunque no quis profundizar en la raíz del problema.

En ese sentido, a pesar de la oportuna decisión, el Poder Ejecutivo insiste en conservar en el cargo al cuestionando titular del Midis, Julio Demartini, principal culpable de la situación que afecta a más de cuatro millones del país y sobre quien pesa una moción de censura en

el Congreso de la República, como consecuencia de su pésima gestión que ha motivado en sus dos años al frente del sector en el cambio de cinco jefes en el programa.

Además, el ministro dispuso que el procurador del sector interponga las denuncias correspondientes para esclarecer los hechos. “Inmediatamente hemos removido a todos

los directores y funcionarios de máxima confianza para facilitar la investigación”, agregó. “La Digesa ha sancionado un promedio de 900 empresas por año debido a incumplimiento de normas sanitarias. También ha dispuesto más de 300 medidas de seguridad en- referencia al cierre de la planta de fabricación- como parte de las vigilancias sanitarias”,

comentó.

De acuerdo a la última investigación, la empresa Frigoinca, que proveía alimentos al programa estatal Qali Warma ofrecía las mismas conservas a un refugio para animales. La cuestionada entidad, que ganó millones de soles produciendo conservas Don Simón para el programa alimentario enfocado en la nutrición de los niños, brindaba el mismo comestible a animales del refugio para animales “Entre patas”, que alimenta a 45 perros de la calle en Chepén.

Según otra investigación periodística, Noemí Alvarado Llanos, testigo en el caso de presunta corrupción en el programa Qali Warma, denunció que Frigoinca habría estado entregando, desde 2021, al programa de asistencia alimentaria escolar conservas con carne de caballo, pero que eran etiquetadas como carne de res.

CREAN GRUPO

DE TRABAJO

El Minsa creó el “Grupo de Trabajo Sectorial para la evaluación de los procesos y recursos de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA”, con el objeto de realizar la evaluación integral de los procesos y recursos de la DIGESA.

Dicho Grupo de Trabajo Sectorial, que contará con una Secretaría Técnica, estará presidido por un representante del Minsa y entre sus funciones figura formular recomendaciones sobre acciones y medidas de reforma administrativa y de gestión para la reorganización de la DIGESA. Los representantes titulares del Minsa, del Viceministro de Salud Pública

y del Secretario General, así como los representantes alternos ante el referido Grupo de Trabajo Sectorial serán acreditados mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Sectorial en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de publicada la mencionada Resolución Ministerial.

En el documento se indica que ese equipo “puede solicitar la participación de representantes de otras instituciones públicas o privadas, así como de profesionales especializados para que colaboren con el cumplimiento de su objeto y funciones”.

Ripalda, ventrílocuo de Demartini

El director ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Pedro Ripalda, descartó que el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, vaya a renunciar al cargo ante las denuncias de que este organismo habría repartido conservas con carne de caballo o en mal estado a niños en varias regiones.

De acuerdo con Ripalda, Demartini está trabajando intensamente y que está comprometido con el sector. Asimismo, aseguró que el titular del Midis respalda la actual gestión de Qali Warma. “La decisión de renunciar no me la ha transmitido. Lo que veo es a un ministro comprometido, que trabaja intensamente, día a día, y que respalda a la gestión que se viene realizando en el programa Qali Warma. Es una gestión, que tiene seis meses, y se nos ha dado todo el apoyo para erradicar todos estos problemas, que no vienen de ahora”, dijo.