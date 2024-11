AMSAC prevé cerrar este 2024 con obras de remediación ascendente a S/177 millones

By



Antonio Montenegro, gerente general de la empresa pública Activos Mineros – AMSAC calificó como positiva la inversión con la que se viene cerrando este 2024 del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) que asciende alrededor de los S/ 149 millones; sin embargo, no descartó que al final del año la ejecución pueda ser mayor a lo proyectado, superando aproximadamente los S/ 177 millones”.

“Este año teníamos programado ejecutar S/149 millones en inversiones capitales y cierre de pasivos ambientales, pero a la fecha nuestra proyección nos da a conocer que estamos llegando aproximadamente a los S/177 millones, eso no llena de tranquilidad, porque estamos dando un grano de arena en lo que es nuestro propósito, devolver vida al planeta”, precisó.

De otro lado, destacó que AMSAC, se ha ubicado por cuarto año consecutivo en el primer puesto del ránking de empresas públicas con grado de madurez líder en su Sistema de Control Interno y que encabeza la lista de empresas con grado de madurez líder en el Sistema de Integridad y Anticorrupción, tras una evaluación independiente realizada por la Corporación Fonafe.

“Estamos convencidos que la gestión no solo pasa por las operaciones y actividades técnicas, también por una plataforma sólida que se alinea con el gobierno corporativo y herramientas de gobernanza para un alineamiento con proyecciones estratégicas”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que Activos Mineros (AMSAC) controlan la buena gestión de proyectos, modelos de gestión y un sistema de integridad para evitar casos de corrupción. “Tenemos un desarrollo sólido en la seguridad y salud del trabajo que regulan el órgano de control interno como una plataforma básica de seguimiento”, expresó.

Montenegro precisó que el tema de anticorrupción es un andamiaje que se ha generado con la ayuda de los certificadores del ISO, siendo alternativas que se consideran controles permanentes de cumplimiento.

“Tenemos buzones de denuncias anónimas o de la persona que considere que hay alguna afectación, y las puertas abiertas a cualquier tipo de comentario que pueda hacernos prever de algún tipo de situación para ser corregida”, anotó.

Tras la reciente presentación en Corea respecto al modelo de remediación y transformación de pasivos ambientales mineros aplicados en Perú, indicó que la labor desde AMSAC se sostiene en abordar las problemáticas con mediatez para controlar los impactos ambientales y permitir la recuperación de ecosistemas depredados.

“Hemos generado intervenciones importantes a lo largo del país en 11 regiones, y tenemos importantes proyectos que han logrado en su generalidad, porque esa es nuestra meta, que estos lleguen a alcanzar niveles permitidos por la normativa ambiental en ECAS, tanto en suelo, en aire y en agua”, manifestó.

A la fecha AMSAC gestiona 1,194 pasivos ambientales mineros de alto riesgo, beneficiando a más de 237 mil personas y restaurando miles de hectáreas de hábitats naturales .

Entre los proyectos más destacados que representan al Perú se encuentra Excélsior, en Pasco, que estabilizó 69 hectáreas y creó sistemas de captación de aguas de lluvia, beneficiando a más de 9,000 personas. Asimismo, el proyecto Delta Upamayo en Junín y Pasco ha restaurado el hábitat para especies de flora y fauna nativas, fortaleciendo la biodiversidad y revitalizando el ecosistema contiguo al Lago Chinchaycocha.