Saludpol es tomada como agencia de empleos

La situación de Saludpol es grave como la precaria condición de sus miles de pacientes que son derivados a otras instituciones de salud, ligadas a sus principales autoridades. Además, de acuerdo a la siguiente investigación de diario

UNO este ente adscrito del Ministerio del Interior se habría convertido en una agencia de empleos.

La historia comienza con el director del asegurado de Saludpol, Héctor Hellmuth Berastain Merino, quien habría tejido en la institución una amplia red de personas y allegados suyos, sin que la gerencia general, a cargo de José Antonio Proaño, interceda para evitarlo.

Saludpol labora la señorita Fabiana Jimena Gómez Salas, con la Orden de Servicio n.° 2179-2024, hija de la señora Salas de Berastain, actual esposa del director del asegurado de Saludpol, Héctor Hellmuth Berastain Merino.

De acuerdo a la información consignada, la entenada del directivo percibiría S/ 4000, pero lo peor es que no registra estudios universitarios, según el portal de la Sunedu.

En la orden de servicio referida, el concepto de la contratación es para brindar el servicio de asistente técnico para la central de cartas de la Unidad de Gestión del Asegurado. No solo eso. También trabaja en la entidad, Sally Mishel Huamán Lobato, (Orden ser Servicio n.° 2126- 2024) persona allegada y de suma confianza de

Berastain Merino, quien anteriormente fue su secretaria cuando el directivo laboraba en el Seguro Social de Salud (EsSalud). Como parte de la red figuran los señores Eliel

López, Daniel Huamán y Luis Maita, que sería personas que colaboran en la ejecución de las decisiones de la cúpula en Saludpol.

De acuerdo a la legislación actual, los funcionarios responsables de realizar contrataciones indebidas pueden ser sancionados por la Contraloría General de la República,

lo que incluye multas, inhabilitaciones y despidos.

Lo señalado constituye un daño al erario público, pues contratar personal no calificado revela una gestión ineficiente, con impacto económico directo e indirecto por proyectos mal ejecutados o incumplimientos.

l Nepotismo y favoritismo: La contratación de familiares o amigos sin competencias adecuadas genera conflictos de

interés, afectando la imparcialidad en los procesos de selección y prioriza vínculos personales sobre méritos profesionales.

l Pérdida de confianza ciudadana: Este tipo de prácticas daña la credibilidad de la entidad al percibirse como corrupta o ineficiente, erosionando la legitimidad del gobierno.

al privar de oportunidades a personas más calificadas y perpetuar círculos de privilegio.

lViolación de normativas anticorrupción: La Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, prohíbe explícitamente el nepotismo y otras formas de contratación basada en relaciones personales.

del Servicio Civil (Ley n.°30057), las contrataciones en el sector público deben basarse en competencias y experiencia, no en relaciones personales.

Ante la nota publicada en la edición del 18 de noviembre,

Ante la nota publicada en la edición del 18 de noviembre, titulada Saludpol bajo la lupa: Conflicto de interés en la emisión de millonarias cartas de garantía, el gerente general de dicha institución, José Antonio Proaño Bernaola, envió una carta dando algunos alcances al respecto. En la misiva, asegura que desde el 12 de agosto del presente año, asumió la gerencia general para optimizar los recursos de la institución, mediante la suscripción de convenios con gobiernos regionales y hospitales públicos, a fin de reducir las brechas de cobertura a favor de los asegurados.

Del mismo modo, aseguró que no interviene en la emisión de las cartas de garantía, pues la corresponde a la Dirección del Asegurado, es decir, donde opera el señor Héctor Hellmuth Berastain Merino (ver nota principal).

alcances al respecto. En la misiva, asegura que desde el 12 de agosto del presente año, asumió la gerencia general para optimizar los recursos de la institución, mediante la suscripción de convenios con gobiernos regionales y hospitales públicos, a fin de reducir las brechas de cobertura a favor de los asegurados.

Asimismo, en su carta, el médico admite su vínculo laboral con la Clínica Angloamericana, en donde trabajó hasta el 30 de noviembre de 2023, para lo cual adjuntó una constancia. Precisa, también, que (ya) no cuenta con un consultorio privado en dicho lugar, como tampoco en algún otroestablecimiento de salud.

