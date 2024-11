Guerra Mundial: Presidente Ruso, Vladimir Putin lanzó un nuevo misil balístico contra Ucrania

By

El presidente ruso además aseguró que los proyectiles de Estados Unidos y Reino Unido que Kiev utilizó contra Moscú no fueron efectivos

Vladimir Putin afirmó en una declaración televisada que Rusia tiene «derecho» a atacar a países que proporcionan armas a Ucrania para bombardearla y que la guerra de Ucrania se ha vuelto global. “Estados Unidos cometió un error al destruir el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019 con un pretexto descabellado”, afirmó el presidente ruso, según recogió la agencia TASS.

En un discurso sorpresa este jueves por la noche, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia ha probado un nuevo misil balístico en su más reciente ataque contra Ucrania y declaró que la guerra “adquirió elementos de un conflicto global”.

Según explicó Putin en un mensaje de línea dura dirigido a la nación tras días de escalada en el conflicto con Ucrania, el ataque fue realizado con un misil de medio alcance Oreshnik sin carga nuclear, que fue lanzado contra una instalación del complejo militar-industrial ucraniano.

“En respuesta al uso de armas de largo alcance estadounidenses y británicas el 21 de noviembre de este año, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque combinado contra una de las instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania”, señaló el líder ruso. Y añadió que de esa manera se probó en condiciones de combate “uno de los nuevos sistemas de misiles rusos de medio alcance”.

El mandatario sostuvo, además, que el conflicto que comenzó en febrero de 2022 ha cobrado aspectos de carácter “global”: “Tras los ataques de largo alcance desde Ucrania, el conflicto regional ha adquirido elementos de un conflicto global”.

Y afirmó que Moscú tiene derecho a atacar objetivos militares de países cuyas armas sean utilizadas por Ucrania para golpear territorio ruso.

“Nos consideramos con derecho a utilizar nuestras armas contra las instalaciones militares de aquellos países que permitan que sus armas se utilicen contra nuestras instalaciones”, declaró Putin. “En caso de una escalada de acciones agresivas, responderemos con la misma decisión”, añadió.

El jefe del Kremlin describió el Oreshnik como un “misil balístico” desplegado en este caso “en configuración hipersónica no nuclear”, y afirmó que la “prueba” de este jueves había sido un éxito y había alcanzado su objetivo.

Según Putin, las defensas aéreas no pueden interceptar el Oreshnik, que ataca a una velocidad de Mach 10, es decir, entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo. “Los sistemas modernos de defensa antiaérea… no pueden interceptar este tipo de misiles. Es imposible”, afirmó. “A día de hoy no existen medios para contrarrestar semejante arma”, se jactó el presidente ruso.

“Siempre hemos preferido, y ahora estamos dispuestos, a resolver todas las cuestiones en disputa con medios pacíficos, pero también estamos preparados para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Si alguien lo duda, se equivoca. Siempre habrá una respuesta”, dijo Putin.

En el mensaje, que duró 8 minutos, Putin confirmó los recientes ataques en territorio ruso con misiles de largo alcance estadounidenses ATACMS y británicos Storm Shadow, que estaban dirigidos contra la infraestructura militar de las regiones fronterizas de Briansk y Kursk.

Según el líder ruso, las defensas antiaéreas del país repelieron estos ataques y no permitieron al enemigo alcanzar sus objetivos.

Así son los misiles británicos Storm Shadow que disparó Ucrania contra Rusia esta semana

A la vez, insistió en que el uso del armas de largo alcance por parte de Kiev tras recibir la respectiva autorización occidental no será capaz de influir en la suerte de la guerra.

El jefe de Estado aseguró que las fuerzas rusas están avanzando “a lo largo de toda la línea de contacto” en Ucrania y todos los objetivos que se propuso Moscú “serán alcanzados”.

Putin -que aprobó esta semana la nueva doctrina nuclear rusa, que permite respuestas con armas atómicas en caso de ataques con armas convencionales- advirtió en su momento que el empleo de armas de largo alcance occidentales contra territorio ruso significaría que la OTAN está en combate con Rusia.