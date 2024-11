36 meses de prisión para Nicanor Boluarte

By

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, deberá acatar los 36 meses

de prisión preventiva dictaminados por el juez Richard Concepción Carhuancho, miembro del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte SuperiorNacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), a raíz de su supuesta implicancia en el caso ‘Waykis en la sombra’.

El pedido de prisión preventiva, solicitado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), Equipo 5, fue aprobado por el cuestionado magistrado,sin conocerse el paradero de Boluarte Zegarra.

El despacho judicial no validó su arraigo laboral

y económico. “Si situación particular, su perfil particular, concretamente el poder de facto que tendría este investigado por su vinculación con la presidenta Dina Boluarte Zegarra, situación que podría incrementar el riesgo de fuga de este investigado. Para tal efecto, vamos a tener en consideración este criterio para evaluar con junto con los demás indicadores que estamos pasando revista”, precisó.