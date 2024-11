Caviar: Iglesia Católica se entromete en temas de Estado

Olvidando que el Estado es laico, repite como letanía argumentos de la izquierda. Representante peruano refutó posición del jesuita.

En efecto, como se desprende de una simple revisión en la web, las entrevistas a los postulantes se transmitieron en tiempo real, quedando registrada la grabación de las mismas. Además, el cronograma del proceso, así como las tachas y las decisiones de la comisión especial también se publicaron oportunamente dentro de los plazos. Con el claro y único afán de proteger los oscuros intereses de sectores vinculados a la izquierda caviar en el país, pero sin solidez argumental, el cardenal en retiro, Pedro Barreto, criticó el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En sesión virtual, a pedido del Instituto de Defensa Legal (IDL), oenegé cuestionada precisament de manejar a su antojo el Ministerio Público y defensora de los desprestigiados fiscales Rafel Vela y José Domingo Pérez, el sacerdote jesuita apeló a una estrategia de argumentum ad misericordiam para llamar la atención del organismo internacional con sede en San José, Costa Rica. Por ejemplo, preguntó retóricamente: ¿Qué va a

pasar con las demandas de las personas vulnerables por la designación de los magistrados y especialmente de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sin transparencia ni meritocracia? Luego de ello, nuevamente lanzó la interrogante: “¿Cómo se van a combatir las economías ilegales, el narcotráfico, la tala ilegal, la trata de personas cuando son amparadas por normas y políticas del Estado?”.

Es decir, este supuesto hombre de iglesia católica, que repite como parlante malogrado el discurso del IDL y de otras organizaciones conocidas por sus vínculos con la izquierda, parece haber olvidado que en el Perú existe un Estado de derecho con plena separación de poderes y otras garantías constitucionales que, por sí mismas, dejan en el aire —por decir lo menos— sus cuestionamientos. Sin embargo, la presentación de Barreto es cuestionable per se porque pareciera que la iglesia católica peruana ha olvidado el carácter laico del Estado peruano y no confesional, con pluralidad religiosa, cuyo fin es precisamente evitar la intromisión y opinión del clero —incluyendo el Vaticano con el papa jesuita Francisco a la cabeza—, en temas estrictamente de estado, como la elección de la JNJ, ente constitucionalmente autónomo.

En la década de los ochenta, un cantante chileno, preferido en los círculos caviares, izquierdistas y anarquistas, Fernando Ubiergo, le dedicó “Carta abierta a Pinochet” al dictador del sur, precisándole “Jardinero a tu jardín, soldadito a tu cuartel”. Sería bueno recordársela a monseñor Barreto: ¡Y sacerdote a su iglesia!

Culminada la audiencia, la CIDH resumió que “el Estado indicó que el proceso de selección de la JNJ cumplió con los estándares interamericanos, normas constitucionales y reglamentarias, con garantías para el fortalecimiento de la democracia y la independencia de la administración de justicia. Señaló que la información del concurso fue de acceso público y reafirmó su compromiso con la democracia”. En esa línea, la CIDH resaltó la importancia de los estándares para la conformación del sistema de justicia. Recordó que ha mantenido un monitoreo sobre el proceso de selección de la JNJ. Destacó que la independencia judicial es un tema de alto valor y recordó que el proceso de selección de jueces y magistrados es un pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho.

A través de un comunicado difundido a través de la red social X, el Poder Judicial enfatizó que la participación del magistrado Oswaldo Ordóñez fue a título personal y no como representante de la institución. “El Poder Judicial precisa que dicha postura no constituye una opinión institucional”, escribieron. En ese sentido, el texto precisa que el referido juez acudió ante la CIDH como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, una organización que agrupa a algunos jueces y magistrados del país de tendencia izquierdista.

Estado peruano: Proceso transparente

Ante la arremetida izquierdista, el representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, defendió la labor del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez,

al afirmar que “no es cualquier persona”, al destacar que su designación requirió el voto favorable de al menos dos tercios del Congreso peruano, equivalente a 87 votos. Sardón participó en la audiencia de la CIDH en la que los miembros de este organismo tomaron conocimiento del proceso de selección de los nuevos integrantes de la JNJ, como parte de la audiencia pública Democracia y los efectos del proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia.

“Lograr eso [el nombramiento de defensor del Pueblo] es sumamente difícil, es un reconocimiento que él ha tenido públicamente. Entonces, él no es cualquier persona, es el defensor del Pueblo titular (…) Es uno de los tres o cuatro que han logrado ser defensor del Pueblo titulares, no interinos”, aseveró Sardón ante la CIDH. Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien presidió la Comisión Especial encargada de elegir a los

nuevos miembros de la JNJ, junto a los titulares del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Contraloría General de la República, entre otros. aseguró ante los miembros de la CIDH que el proceso fue “transparente” y con una “activa participación” de los medios de comunicación. En efecto, como se desprende de una simple revisión en la web, las entrevistas a los postulantes se transmitieron en tiempo real, quedando registrada la grabación de las mismas. Además, el cronograma del proceso, así como las tachas y las decisiones de la comisión especial también se publicaron oportunamente dentro de los plazos.