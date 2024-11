«Acá lo esperamos» señaló Gianluca Lapadula sobre lo dicho por Arturo Vidal

Gianluca Lapadula, se refirió a las declaraciones de Arturo Vidal, jugador de la Selección de Chile sobre que este partido ante Perú “Es una guerra”. El ‘Bambino’ no se quedó atrás y aseguró que lo esperan sin problemas para disputar este compromiso.

“He leído algo. Sin duda es un partido muy importante y es un clásico, entonces sabemos lo que es. Lo que le puedo decir es que acá lo esperamos. Sin problemas. Nos estamos entrenando, estamos preparando el partido de la mejor manera y será un buen partido”, comentó el “Bambino”.

El atacante de la bicolor también habló sobre su momento frente al arco rival. “Es algo que me motiva, pero no es la primera vez que me pasa y no tengo ningún problema en trabajar para mejorar el momento y los números. La cosa más importante es que estamos todos aquí para ayudar a la selección”.

De otro lado, señaló que el sentimiento con Ricardo Gareca quedará fuera del campo. “Sin duda al profe le tengo un gran cariño, a él y a todo el comando técnico, pero eso se deja fuera de la cancha. Sabemos que es un partido muy importante para los dos, entonces los sentimientos se dejan fuera del campo. Me hace placer ver al “profe”, pero nada más”.

También apuntó que las ausencias no serán un problema ya que hay jugadores preparados. “No hay ninguna preocupación. Son jugadores muy importantes, son históricos, pero también hay jugadores que vienen hace tiempo entrenándose bien y esperando su propia posibilidad y la tendrán, entonces no hay ningún problema”.

Sobre su racha goleadora, indica que seguirá trabajando para mejorarla. “Sin duda para los delanteros el gol es aire, es vida, y claro que yo lo voy a buscar de todas maneras, pero no hay que tener ansiedad. Sin duda voy a trabajar como siempre he hecho en mi vida y la única manera que conozco, el trabajo”.

El ‘Bambino’ no entiende el cambio de estadio, pero cree que deben hacer respetar la localía de todas formas. “Todavía no comprendo el por qué no jugamos en el Nacional, pero jugamos en un gran estadio como este de aquí. Hay que hacer respetar la localía. He leído que estará todo lleno, es algo muy importante para nosotros. Jugamos en casa”.

La Selección Peruana trabajó hoy, y mañana Fossati definirá la oncena que prácticamente estaría definida, sería ésta: Cáceda; Corzo, Araujo, Callens; Advincula, Cartagena, Peña, Quispe, Trauco; Guerrero y Lapadula.