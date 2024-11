Arturo Vidal calienta la previa del «Clásico del Pacífico» al decir que «Ante Perú será una guerra»

By

Calienta el Clásico del Pacífico. El mediocampista chileno Arturo Vidal, se refirió a su retorno a la selección de Chile, e hizo autocrítica con respecto a sus declaraciones previas. Sobre el partido del viernes ante Perú, el jugador señaló que dejarán la vida por los tres puntos en Lima.

«De verdad me toca un partido difícil, caliente. Es un clásico. He tenido la suerte de marcar. Voy a dejar la vida para quedarnos con los tres puntos. El cotejo va a estar caliente, pues ellos necesitan ganar también. Va a ser una guerra, pero no tenemos miedo. Vamos a ir con todo a buscar esos tres puntos», remarcó Vidal.

Con respecto a su convocatoria de última hora, dijo: «Claro que me sorprendió por cómo se dio, pero feliz. Siempre he querido estar en la Selección, representar a mi país. Me toca en un buen momento, levantando una copa, en un momento preciso. Llego mejor que nunca. Estoy feliz, espero ayudar, aportar y que sumemos los seis puntos».

Sobre sus declaraciones contra Ricardo Gareca cuando no fue llamado manifestó lo siguiente: «Lo dije y me acuerdo. Habían pasado dos momentos en que pensé que podía estar. En la Copa América y después del partido con River. Pensé que no iba a estar. Seguramente hubiera sido mejor una comunicación antes, pero se dio así. Me toca aprovecharlo al máximo».

Añadió: «Seguramente tuve palabras en que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo. No soy el que esconde las cosas. Estaba con una cámara. Claramente hay palabras que me equivoqué».