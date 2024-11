Manuel Ortiz: el último Moruno sigue cantándole al amor

By

El fundador y vocalista del trío romántico más exitoso del Perú sigue firme con su guitarra y se confiesa en entrevista con el Diario UNO y La Última Digital

En su departamento, frente al malecón de Miraflores, conversamos con Don Manuel Ortiz, el popular “Chino”, la voz fundadora del trío romántico más exitoso del Perú y al inicio del diálogo nos dice: “Tenía 16 años y cursaba el cuarto año de secundaria cuando junto a Manuel Miyashiro y Guillermo Vargas formamos el trío: Los Morunos”.

-¿Cómo surgió el nombre al grupo Los Morunos?

Nos iniciamos a finales del año 1958. Barajamos algunos nombres previos como el Trío Los Zafiros y Los Heraldos, pero decidimos el nombre Morunos, debido a que estaban de moda los boleros morunos. De ahí el nombre.

La historia del clásico: Motivos

“El primer ritmo de esa canción lo escuché en la voz de una joven y luego en la radio, pero en otro compás. Para entonces ya me acompañaban en el grupo mis eternos amigos que hoy están en el cielo: Luis Silva y Modesto Pastor. Con ellos grabamos el tema”, nos dice con sentimiento “el Chino” Ortiz.

La voz de Los Morunos, señala que ‘Motivos’ fue grabado casi a insistencia suya, ya que su compañero Luis Silva sostenía que la canción era muy suave y podía no gustarle a la gente. Se equivocó. Por su entonación y originalidad, es para muchos peruanos el tema emblema del bolero peruano.

Algo similar ocurrió con otro de los éxitos de Los Morunos, el hit: Apaga la tele. Manuel Ortiz asegura que no estaban convencidos de la letra, parecía un rezo. El que si estaba seguro de su éxito fue el recordado Enrique Lynch, él fue expresamente a Argentina y trajo el tema para que lo grabara el trio.

El restaurante de Los Morunos y Armando Manzanero

Entre los años 1985 y 1986, el genial compositor mexicano Armando Manzanero vino al Perú a realizar algunas presentaciones y Manuel Ortiz logró reunirse con él.

“Le dije a Armando que quería llevar al trío a México. Grande fue mi sorpresa cuando me dijo que allá el bolero estaba en bajada y en alza la cumbia. Punto seguido me comentó que la mejor plaza para la música romántica era el Perú. Y es ahí donde me aconseja abrir un local de comida y boleros. Fue un consejo de oro” remarca Manuel Ortiz.

En apenas unos meses Los Morunos inauguraron su restaurante en Miraflores, cerca al tradicional Parque Kennedy. Fue desde el inicio hasta el año 1990 un lugar conocido y reconocido por su variada comida nacional y extranjera. Y además, por los grandes shows en almuerzos y cenas que ofrecían los propios Los Morunos y boleristas como Lucho Barrios.

“El Fuji shock del presidente Fujimori nos chocó, como a muchos negocios y obligó a cerrar el restaurante de Los Morunos. Más de 25 personas, entre cocineros, mozos y ayudantes, al igual que nosotros nos quedamos en la calle. Pero así es la vida”, nos dice Manuel Ortiz.

¿Qué famosos visitaron el restaurante de Los Morunos?

La recordada cantante argentina María Martha Serra Lima, Pablo Villanueva “Melcochita”. Él iba todas las semanas, unas veces como cliente y otras como artistas. Un día el local estuvo tan lleno que me sorprendí al ver a Genaro Delgado de Parker de Panamericana alrededor de una mesa y él sentado en un cajón (risas) .

Así también, un día recibí la llamada para una reservación de una mujer que me dijo: soy la esposa de Mario Varga Llosa y necesito una recepción para unas amistades que vienen del extranjero. Le respondí que no tenía espacio para atenderlos y muy enérgica me dijo al teléfono: usted le ha negado sus servicios a la futura primera dama (risas).

¿También llegaban futbolistas?

Si claro, por ejemplo, Alberto “Toto” Terry y recuerdo que una noche vi llegar a Marcos Calderón y algunos futbolistas de Alianza Lima, los llamados “potrillos” y entre ellos el espigado y alto arquero: José “Caico” Gonzáles Ganosa. Esa visita la tengo muy presente ya que dos días después fallecieron en el Fokker.

Ping pong con Manuel Ortiz

-¿Cuántos hijos y cuántos nietos?

Tres hijos varones y ya van como 18 nietos. Todavía ningún bisnieto (risas)

-El mejor grupo de boleros del mundo

Sin duda…Los Panchos.

-De sus temas, cuáles son sus favoritos…

Motivos y Apaga la tele.

-¿Qué lo pone de buen y de mal humor?

De buen humor: la compañía de mi perro Benito y de mal humor: las malas noticias.

-El momento más feliz de su vida…

Hay muchos, pero musicalmente le haber cantado con el trio Los Panchos en 1976 en el Coliseo Amauta.

-Un plato criollo…

Un seco de cabrito con sus frejoles, al estilo norte.

-Un epitafio…

Ninguno. Solo quiero que el día que yo me muera, la gente siempre me recuerde por mis canciones.

Dato:

Los Morunos en almuerzo show con los Pasteles Verdes

Día: Domingo 17 de noviembre

Hora: 12. 30 p.m.

Lugar: Av. Cuba 1200, Jesús María (Restaurante María Pastor)