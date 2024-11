FIFA podría intervenir a la FPF con una comisión reguladora

MANEJARÍA LA PARTE ADMINISTRATIVA y deportiva, afirmó jurista José Luis Noriega.

A pocos días del partido con Chile, pruebas y testimonios hunden al presidente de la FPF, Agustín Lozano, que seguirá detenido.

El especialista en derecho deportivo, José Luis Noriega, afirmó a diario UNO que la FIFA podría intervenir a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), luego de la detención de la mayoría de sus dirigentes, incluyendo a su presidente Agustín Lozano, por los presuntos delitos de lavado de activos y otros, con una pena que rondaría los veinte años de prisión.

En ese sentido, afirmó que primero tendría que renunciar lo que resta del directorio de la FPF; luego de ello vendría una “comisión reguladora para que maneje la parte deportiva y la parte administrativa.

Es la forma correcta, porque todos los que están en el consejo directivo actualmente están comprometidos en esta investigación”. “La parte deportiva no es afectada, pero sí indirectamente, porque no hay un flujo que la mantenga”, precisó el abogado.

Por su parte, Julio García, abogado experto en derecho deportivo, explicó detalladamente las consecuencias que este lío judicial podría ocasionar al fútbol peruano el cual podría generar una intervención directa de FIFA.

“Sería un error, el Estado no puede intervenir y para hacerlo tendría que derogar la ley 307200. Cualquiera que evalúa el tema tendría que conocer que existe una ley aprobada por el Congreso de Fortalecimiento de la FPF que le da autonomía y que dice expresamente que el IPD no puede”, expresó.

“Decir que el IPD puede o debe entrar es un despropósito porque lo único que haría es que FIFA intervenga automáticamente y seguramente lo va terminar haciendo porque la situación es crítica. Hoy por hoy no hay presidente, no hay secretario general, no hay representante y no hay quien tenga poderes para actuar en nombre de la Federación, va afectar seguramente la operatividad, logística y operativa del organismo”, añadió.

En tanto, Oscar Romero, representante de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y autor de la denuncia contra el presidente de la FPF denunció amenazas en contra de sus hijos tras la intervención, allanamiento y detención por parte de la Fiscalía.

AUDIENCIA DE CONTROL

DE IDENTIDAD

El Poder Judicial programó ayer la audiencia de control de identidad del presidente de la FPF, Agustín Lozano, y los otros detenidos por el caso los ‘Galácticos’.La audiencia de control de identidad está a cargo del juez Richard ConcepciónCarhuancho en la sede dela Corte Superior de Lima.

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, continúa con detención preliminar por 15 días al ser señalado por la justicia como el presunto cabecilla de la organización criminal “Los Galácticos”, por delitos como lavado de activos, presunta extorsión, entre otros.

Además de Lozano, participaron en la diligencia Jean Marceal, exsecretario de la FPF; Sabrina Martin Zamalloa, secretaria de la FPF; Fredy Salazar Rondinel, contador de la FPF; Norma Alva, operadora de venta de entradas, y Joel Raffo, presidente del club Sporting Cristal.

Durante la audiencia, el juez Concepción Carhuancho verificó la identidad de los detenidos y realizó consultas legales conforme a los procedimientos establecidos, culminando el trámite sin incidentes .

PJ prevé “sanción fuerte”

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, prevé “una sanción fuerte” en el caso que involucra al presidente de la FPF, Agustín Lozano, y otros dirigentes deportivos. “Sin embargo, este caso del señor que usted menciona (Agustín Lozano) es un casom que tienen que verse. Él goza de la presunción de inocencia porque está detenido. Es un tema que, también de ser cierto, puede tener una sanción fuerte porque su caso de corrupción”,

manifestó al respecto. “Al parecer hay un tema que tiene que ver con actos de corrupción y ustedes saben que la lucha contra la corrupción es un compromiso” manifestó Javier Arévalo, titular del Poder Judicial, en declaraciones a la prensa.

En tanto, el periodista Eddie Fleischman aprovechó para enviar un mensaje a sus colegas,

quienes fueron favorecidos por el titular de la FPF tiempo atrás. “Ahora un montón se van a

hacer los cojudos, los periodistas que recibían y se van a montar al coche de la salvación, hay más de uno que debe estar temblando, porque si sueltan la lengua, sobre quienes reciben, ojalá todo se sepa”.

El exconductor de Willax Deportes recordó que “lo quisieron buscar” para formar parte de la lista de comunicadores a favor de Lozano. Y, por último, hizo pedido a las autoridades. “La Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo, se vienen cosas pesadas”.