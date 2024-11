Un sector de transportistas no acatarán paro:Para no dar mala imagen del Perú ante cumbre de Apec

By

Un sector de transportistas no acatarán paro:Para no dar mala imagen del...

Gremios de transportistas formales anunciaron que no participarán en el paro nacional previsto durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Tras reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro de Transportes, expresaron su compromiso de priorizar la imagen del país y posponer sus reclamos hasta después del evento. “Primero es el Perú. No podemos perjudicar una oportunidad que representa inversión, trabajo y desarrollo para todos”, afirmó

Edwin Derteano, presidente de la fundación Transitemos. El sector formal criticó duramente a quienes insisten en acatar el paro, calificándolos de “informales” y de mezclar problemas legítimos del transporte con agendas ajenas, como la legalización

El transporte está seriamente afectado por la informalidad, pero no es momento para exponer al país a una mala imagen internacional", sostuvo Derteano.

Por su parte, Gustavo Adrianzén destacó la decisión de los transportistas formales y reafirmó su compromiso de atender sus demandas tras la cumbre. “Han mostrado su solidaridad y llamado a la paz y tranquilidad durante el APEC. Trabajaremos de inmediato en sus preocupaciones, como la inseguridad y la informalidad”, aseguró el primer ministro.

Con esta postura, los gremios de transportistas formales buscan respaldar el

éxito del foro internacional, subrayando su compromiso con el desarrollo y la estabilidad del país en un evento que reúne a las principales economías del mundo.