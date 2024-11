Recusan a juez Concepción Carhuanchopor falta de imparcialidad con Boluarte

By

Se veía venir. El abogado de Nicanor Boluarte, Alejandro Vivanco Gotelli, solicitó que el juez Richard Concepción Carhuancho sea apartado del caso que involucra a su patrocinado, denominado ‘Los Waykis en la sombra’ debido a la falta de imparcialidad demostrada en el dictado de una clase particular, publicada por diario UNO.

El cuestionado juez, que evalúa un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría que dejar el caso toda vez que es evidente su postura contraviniendo uno de los principios de la justicia como es la imparcialidad y la neutralidad.

registrado bajo la casilla SINOE 73281, el letrado expuso que el magistrado podría estar comprometiendo en la neutralidad del proceso. “Es necesario apartar al juez para asegurar un juicio justo e imparcial”, enfatizó y citó el artículo 53, numeral 1, literal e) del Código Procesal Penal, que establece las causales para la inhibición de jueces en caso de posibles conflictos de interés.

Según el documento presentado, la defensa de Boluarte sostiene que ha tomado conocimiento de ciertos hechos que pondrían en duda la imparcialidad con la que el juez Carhuancho estaría conduciendo el proceso.

Amparándose en los artículos del Código Procesal Penal, el abogado fundamenta que la intervención del magistrado podría comprometer el debido proceso.

En la mencionada solicitud de recusación, el defensor legal subraya la importancia de asegurar que el órgano jurisdiccional mantenga una postura objetiva y veraz, especialmente en el marco de las audiencias de prisión preventiva dictadas contra su patrocinado.Habiendo tomado conocimiento de hechos que constituyen una causal que evidencia que se ha comprometido la imparcialidad con que debe ser conducido el presente proceso, más aun teniendo en cuenta que se encuentra desarrollándose el trámite de audiencias de un requerimiento de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público contra mi patrocinado”, se lee en el oficio publicado por el mencionado medio.

Campos: Tiene un prejuicio

Al respecto, el abogado Joseph Campos declaró a diario UNO que, según lo mostrado en este medio de comunicación y replicado en otros periódicos, el juez Concepción Carhuancho no sería imparcial en el proceso seguido contra el ciudadano Nicanor Boluarte. “El juez ya tiene una convicción. Eso lo pone en desventaja al señor Boluarte y a los otros dos ciudadanos: Mateo Castañeda y Patricia Benavides”, afirmó. Respecto al tiempo que debería contestar el pedido de recusación, el jurista señaló que “debería ser lo más pronto posible. Existe una morosidad real y, probablemente, en unas dos o tres semanas se

De otro lado, le llamó la atención que el pedido de prisión preventiva demore dos o tres meses. “Carhuancho es un juez de garantía. No es el que sentencia finalmente. El problema es ese. Y si no cumple el principio de imparcialidad se cae el proceso. Cuando habla de corrupción y pone las imágenes de los tres señores, expresa una falta de imparcialidad estableciendo un prejuicio”, remarcó.

Como reveló diario UNO, el juez Richard Concepción Carhuancho, magistrado caracterizado por resolver sus casos con prisiones preventivas que luego son revocadas en otras instancias, evidenció falta de imparcialidad respecto a Nicanor Boluarte, al mostrarlo como parte de una presunta organización de corrupción, durante su exposición en un curso dictado para el Instituto de capacitación Udeapolis.

