Gobierno decreta clases virtuales y teletrabajo del 11 al 13 de noviembre por APEC

La norma señala que la disposición del dictado de clases virtuales en dichos días deberá ser cumplida en las instituciones educativas públicas y privadas.

Mediante el Decreto Supremo N° 123-2024-PCM, publicado hoy en la separata de Normas Legales del diario Oficial El Peruano, el Gobierno dispone clases virtuales desde el lunes 11 de noviembre hasta el miércoles 13 por el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, más conocido como APEC.

La medida abarca a instituciones públicas y privadas en Lima Metropolitana, Callao y Huaral, bajo el ámbito de competencia del sector Educación, en todos sus niveles, etapas y modalidades.

También se decreta que serán días no laborables el jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre, para los trabajadores de los sectores público y privado de Lima Metropolitana, Huaral y Callao.

Además, durante los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de noviembre de 2024 las entidades del sector público, ubicadas en Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la Provincia Constitucional del Callao, de manera obligatoria y bajo responsabilidad, realizan sus labores bajo la modalidad de teletrabajo.

“(…) Que, si bien durante los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024 se realizará el evento principal del citado Foro, se ha visto por conveniente adoptar medidas de diversa naturaleza para la atención y seguridad de los Líderes de las Economías de APEC, altos dignatarios (…)”, señala el documento.

“Durante estos días, se exceptúa del teletrabajo a los servidores estrictamente necesarios que participan en la prestación de los servicios esenciales que determine cada entidad del sector

Rechazan disposición del Gobierno

La antropóloga Norma Correa Aste aseveró, en su cuenta personal de Twitter/X, que el Gobierno de Dina Boluarte “usa las clases remotas como parche para tapar los problemas de gobernabilidad”. “Espero que sea falso”, agregó.

En esa misma línea, el colectivo Volvamos a Clase Perú convocó a un plantón este viernes 8 de noviembre al frente del Ministerio de Educación (Minedu), al mediodía, en rechazo a esta presunta medida.

“Al ministro Morgan Quero y a la Presidencia, le exigimos que velen por el bienestar de los millones de estudiantes peruanos que no deben de verse afectados por asuntos que nada tienen que ver con su derecho a estudiar. No al cierre de colegio desde el lunes 11 de noviembre”, aseguraron.

El exministro de Educación, Idel Vexler, se mostró en contra de que haya clases online toda la semana propuesta “para evitar más pérdidas en los aprendizajes”.

“Pedir que recuperen las clases en lo que resta del año ya es muy difícil. Ya estamos casi mediados de noviembre y viene diciembre”, explicó.

En ese sentido, sugirió que se impartan clases virtuales solo las fechas dentro del APEC, es decir, el 14 y 15 de noviembre, si las condiciones del colegio lo permite. Los demás días, deberían ser presenciales, aseguró.

“Hay muchos lugares donde los días de paro ha habido clases virtuales y no ha pasado nada. Inclusive clases presenciales y no ha pasado nada. Entonces no hay que tomar medidas uniformes. Un poco hay que pensar también en la autonomía de las escuelas”, afirmó.

“Hay que pensar que los alumnos no pueden darse el lujo de perder clases. Yo recomendaría que las clases presenciales se mantengan y que solamente los días de APEC, o los días del paro que se le dé la potestad a los directores y a la comunidad educativa en el marco de la autonomía que la ley establece”, agregó.

Por su parte, José Luis Gargurevich Valdez, exviceministro de Gestión Institucional del Minedu, calificó de esta decisión que se viene especulando como “irresponsable”, teniendo en cuenta que solo el 46% de los hogares de Lima tienen una conexión a Internet estable.

Además, señaló que esta decisión podría terminar “encerrando” a muchas familias, ya que una gran cantidad de padres y madres no van a poder salir para trabajar, mientras sus hijos estén en casa.

“La escuela se convierte en una institución diaria en la vida de las personas. Es lo que lo hace predecible también para que yo pueda buscar empleo, yo pueda generar ingresos. Todos los hogares que tienen niños que no puedan dejarlo solos y que no tengan una persona que pueda hacer esa labor de cuidado, no va a poder dejarlo, entonces no va a poder salir, a generar ingresos, a buscar empleo, a trabajar. Es una condena de encierro a todos por temor por algo que no está ocurriendo, por el temor que tienen de que pase algo”, remarcó.

Para el exviceministro se estaría tomando posturas sin evidencia ni argumentos, o métodos pedagógicos. “De pronto los colegios tienen que estar preparados para poder desarrollar sus sesiones de forma remota, que sabemos que no es igual a grabar una clase”, precisó.

“Poner una cámara al docente y que hable, eso no es educación a distancia y estamos convirtiendo la educación a distancia en eso, en grabar a una persona que habla y no es así. Las sesiones pedagógicas de por sí en el mundo de distancia tienen una característica determinada”, agregó.