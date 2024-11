Juan Carlos Oblitas anunció que no renunciará a su cargo pues quiere seguir apoyando a la Selección

Se esperaba su palabra. En conferencia de prensa, previo a los trabajos de la Selección Peruana, el Director Deportivo de la FPF Juan Carlos Oblitas, señaló que ha sido un día terrible no solo con la detención del presidente del ente máximo del fútbol peruano Agustín Lozano, sino que hay más integrantes del Directorio investigados y además se le ha negado a la Selección jugar con Chile el próximo 15 en el Estadio Nacional, por parte de las autoridades gubernamentales. Aclaró que no ha pasado por su cabeza renunciar en estos momentos.

“Ya lo viví en parte con el caso de Edwin Oviedo anteriormente. Tengo la premisa que los problemas personales que se resuelvan pero a la Selección no la toquen y lo están haciendo lamentablemente. Nos vemos afectados en el trabajo del día a día, y también logísticamente. Ahora hay que pensar en cómo solucionarlos, para ello tengo que tener reunión con la gente que ha quedado en el Directorio”, sostuvo Oblitas.

Añadió: “Jorge (Fossati) está molesto por el cambio de escenario del partido de Perú con Chile, ya que no dan las garantías para jugarlo en el Nacional y sí la dan para el Monumental, la verdad no la entiendo. También lo hemos conversado por el tema de Agustín Lozano y es lógico su preocupación, pero ahí entra su experiencia con el trato a los jugadores, que se han choqueado con conocer esta noticia”.

Oblitas recalcó que el guía uruguayo sostuvo una charla con los jugadores, para que se preocupen por jugar, entrando la fortaleza anímica del entrenador. “Cuando estemos completos(con los jugadores que lleguen del exterior) pediré también una reunión con todos y les pediré que estemos centrados en estos dos partidos con Chile y Argentina”.

Consultado por último sobre si pensó renunciar a su cargo, con lo ocurrido con Agustín Lozano, sostuvo lo siguiente: “Por mi cabeza pasan muchas cosas, cuando vi además que la localía no será en el Nacional me enfurecí más. No he pensado en dar un paso al costado, ya que más que nunca estoy metido con este grupo de jugadores y el cuerpo técnico, y buscaré salir adelante, pese a las adversidades institucionales que pasa la Federación”.